Premios Oscars 2020: fueron los menos vistos de la historia

Tal parece que el no tener un conductor, o la era del streaming están afectando a los Premios Oscars, si bien la industria del cine vive precisamente del consumo los complejos cinematográficos o en streaming, la transmisión televisiva de los oscars no tuvo tantos espectadores como era de esperase.

Y es que año con año ha ido en declive este evento, pues de acuerdo con el medio The Nielsen Company, solamente 23,6 millones de personas en Estados Unidos sintonizaron la gala de los Premios Oscars por ABC.

Comparado con otros años, el número más bajo de audiencia había sido en 2018, cuando solamente 26,5 millones de personas vieron los Premios Oscars, es decir 3 millones de personas más comparadas con el número actual.

Además, los Oscars normalmente son vistos por más de 35 millones de personas, lo que significa un punto muy lamentable para La Academia de Cinematografía.

La Gala que marcó historia

A pesar de ser una gala no tan sintonizada, los Premios Oscar 2020 resultaron ser uno de los que más marcó la historia de La Academia, y es que por primera vez una película extranjera se llevó el premio a Mejor Película, y este fue para Parasite, la película coreana que ha logrado marcar la historia del cine.

Asimismo, también se tuvo la presencia de una cantante mexicana en el escenario de los premios, pues Carmen Sarahí estuvo presente, haciendo historia para méxico, y presentándose con el performance de Into The Unknown. Otra de las sorpresas para todo el público mexicano fue la presencia del actor Fernando Luján, en el In Memorian, pues, si bien, es colombiano, pasó casi toda su vida en México, y fue uno de los pilares más importantes del cine en el país.

Te puede interesar: Oscars 2020: Así fue el lujoso paso de Carmen Sarahí por la premiación

Sin duda fue una noche llena de sorpresas, que lamentablemente, no tuvo la audiencia que La Academia esperaba.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana