Premios Óscar podrían tener nueva categoría.

David Rubin ha sido elegido como el nuevo Presidente de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas ya tiene en mente poder agregar alguna categoría para la siguiente entrega de los Premios Oscar.

Por ahora la Academia se encuentra analizando si los servicios de las plataformas digitales como Netflix y las películas del servicio de streaming deberían tener candidaturas a los primeros más importantes de los Óscar. Pero Rubín no se siente intimidado por los retos y ve con optimismo el año que está por venir.

Fue mediante una entrevista exclusiva para The Associated Press que el nuevo Presidente de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas dijo que se encuentra analizando si el formato de la ceremonia de la entre de los Premios Óscar estará cambiando o si tendrá anfitrión o no.

"No creo que nosotros o nuestra asociación con ABC busque hacer grandes cambios porque hemos tenido un enorme éxito en nuestra transmisión y la última entrega de los Oscar fue un gran éxito. Todas las posibilidades están sobre la mesa y haremos lo que sea lo mejor para la transmisión por televisión”.

Premios Óscar podrían tener nuevas categorías

De igual manera David Rubin en cuanto a la situación sobre el nuevo premio como el de mejor casting también expresó su pensar al respecto.

“Creo que el hecho de que me eligieran desde la rama de directores de casting pondrá una luz sobre el trabajo que hacemos los directores de casting y claro me encantó leer la noticia de que la Academia Británica (BAFTA) anunció una categoría (de casting) para sus premios de 2020, es parte de mi interés. Veremos qué es lo que nos trae el año y el futuro".

Sobre la situación de la posibilidad de que las películas del servicio de streaming puedan competir en la entrega de los Premios Óscar habló que se estará analizando, aunque no dio mucho avance al respecto.

“Creo que es un buen momento para reunir a nuestros mejores y más brillantes cineastas para platicar sobre lo que es una película. Los frutos de esas conversaciones nos ayudarán a determinar si se requiere hacer cambios para los requisitos de elegibilidad. Habrá que esperar qué sucede en la siguiente entrega”.

