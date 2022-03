Premios Oscar: Acusan a Luis Fonsi de arruinar We Don't Talk About Bruno

La participación de Luis Fonsi, Becky G y Megan Thee Stallion es lo más criticado de la noche.

La 94.ª edición de los Premios Óscar no estuvo exenta de la polémica, pues Luis Fonsi, Becky G y Megan Thee Stallion se han convertido en blanco de duras críticas en las redes sociales por haber participado en la presentación de We Don't Talk About Bruno, tema perteneciente al soundtrack de Encanto, la nueva y exitosa película de Disney.

Cabe destacar que la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas decidió añadir la presentación de la canción a la programación debido al éxito que la misma ha tenido en todo el mundo. Dicha situación emocionó a los fans, quienes celebraron que Stephanie Beatriz, Carolina Gaitán y Mauro Castillo tuvieran participación en el evento.

Tal y como se esperaba, el reparto de Encanto brilló sobre un escenario lleno de bailarines y músicos. Sin embargo, el detalle que llamó la atención e indignó a más de uno es que Meghan Thee Stallion, Becky G y Luis Fonsi robaron cámara al darle un estilo diferente a la canción que hace unas semanas tocó la cima del Billboard Hot 100.

Arremeten contra los Premios Oscar

Miles de críticas contra los premios se pueden leer en redes sociales.

Dicha situación no fue del agrado de los cibernautas, quienes lamentaron que la atención se haya dirigido a estos artistas y no al elenco original de la película. Otros señalaron que esta versión de We Don't Talk About Bruno, considerada la canción que salvó a los padres de seguir escuchando a Frozen, fue realmente espantosa e innecesaria.

“Estoy tan ofendida con lo que hicieron, no veía la necesidad de un remix”, “Viendo a Megan Thee Stallion, Becky G y un tal Luis Fonsi arruinar mi infancia con esa horrible versión de We Don't Talk About Bruno” y “La gente ama esa versión, ¿cuál era la maldita necesidad de arruinarla?” son algunas de las múltiples críticas que se leen en Twitter.

¿Dónde puedo encontrar la película 'Encanto'?

'Encanto' se ha convertido en uno de los más grandes éxitos de Disney para este 2022.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Encanto tuvo un estreno híbrido, pues fue el pasado 25 de noviembre cuando llegó a las salas de cine en todo el mundo y al mismo tiempo fue añadida al extenso catálogo de la plataforma de Disney+.

