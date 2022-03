Premios Oscar 2022: Hollywood se prepara para su noche más importante

Hollywood se está preparando para su noche más importante del año, la ceremonia de los Premios Oscar 2022, que se llevará a cabo el domingo 27 de marzo en Los Ángeles.

Will Smith, Benedict Cumberbatch, Dame Judi Dench y Troy Kotsur están entre los nominados en las categorías de actuación.

El western de la directora Jane Campion El poder del perro lidera el campo con 12 nominaciones antes de la ceremonia.

Pero se enfrenta a la competencia por el premio mayor, la mejor película, de Coda de Apple TV y Belfast de Sir Kenneth Branagh.

Favoritas a mejor película

Los actores Kodi Smit-McPhee y Benedict Cumberbatch nominados a los Oscar por The Power of the Dog.

Las favoritas a la mejor película son The Power of the Dog, protagonizada por Cumberbatch, y la comedia dramática Coda, que se centra en los dolores de crecimiento del único miembro oyente de una familia sorda.

Para agregar intriga adicional a la batalla, la primera es una película de Netflix, mientras que la segunda ha sido realizada por Apple, y ambas aspiran a convertirse en el primer transmisor en ganar el premio principal.

El jefe de cine global de Netflix, Scott Stuber, le dijo a la editora de cultura de la BBC, Katie Razzall, esta semana que una victoria sería "el sueño".

Will Smith va por su primer Oscar

Will Smith va por su primer Oscar.

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, Will Smith nunca ha ganado un Oscar, a pesar de sus 30 años en el negocio.

El hombre de 53 años se ha acercado dos veces antes, siendo nominado por Ali y The Pursuit of Happyness. Este año, es el gran favorito para tener suerte por tercera vez al interpretar al padre de las futuras campeonas de tenis Serena y Venus Williams en King Richard.

Se enfrentará a Cumberbatch, Andrew Garfield, Javier Bardem y su "mentor" Denzel Washington.

Smith le dijo a People que, en los recientes Screen Actors Guild Awards, Washington le dijo: "Este es tu año".

Las protestas podrían dar la vuelta a la ceremonia

Ocho de los 23 premios de este año serán pregrabados en un intento por ahorrar tiempo (y aumentar el interés) durante la transmisión, que tuvo cifras récord de audiencia el año pasado.

Si bien los grandes premios seguirán estando en vivo, algunas de las categorías llamadas "debajo de la línea" (premios más técnicos como mejor edición, sonido y diseño de producción) se habrán presentado fuera del aire de antemano.

La medida ha sido etiquetada como "divisiva" por algunos miembros de la industria cinematográfica, quienes han sugerido que podríamos ver protestas en forma de ganadores que aceptan sus trofeos boca abajo.

"Sentimos que esta decisión ha cambiado esta noche y creo que verás a la gente reflejando eso", dijo Karol Urban, presidente de Cinema Audio Society (CAS), a PA Media.

David Rubin, presidente de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, que organiza el evento, dijo a los miembros el mes pasado que había decidido "priorizar a la audiencia televisiva para aumentar la participación de los espectadores y mantener el programa vital, cinético y relevante".

Se revelará la película favorita de los fans

Se cree que Cenicienta, protagonizada por Camila Cabello, se encuentra entre los contendientes favoritos de los fanáticos.

La Academia ha introducido una categoría de "favorito de los fanáticos" este año, un premio decidido por votos públicos en las redes sociales y el sitio web de la organización.

La película ganadora no recibirá una estatuilla de oro, por lo que es más una categoría de bonificación, presentada para audiencias más jóvenes y más sesgadas en línea.

"No es un Oscar y no es un premio, en realidad es solo un reconocimiento", dijo el productor de la ceremonia Will Packer a Little Gold Men. "Y para mí, eso es algo bueno. Esta ceremonia no tiene que ser solo premios, sin entretenimiento, solo sobre los increíbles artistas y artesanos. Podemos hacer ambas cosas".

Spider-Man: No Way Home, Cinderella y Minamata son solo tres de los lanzamientos populares que probablemente estarán en la carrera.

Las interpretaciones de la noche

Se interpretarán dos temas de Encanto, aunque solo uno está nominado.

El elenco de la película de Disney Encanto interpretará su exitosa canción We Don't Talk About Bruno en el Dolby Theatre de Hollywood.

A los miembros del reparto Adassa, Stephanie Beatriz, Mauro Castillo, Carolina Gaitán y Diane Guerrero se unirán en el escenario las superestrellas del pop latino Becky G y Luis Fonsi.

Será la primera salida en vivo de la canción de Lin-Manuel Miranda. Sin embargo, la melodía no está nominada a la mejor canción: Disney eligió presentar a Dos Oruguitas de la banda sonora de la película.

Ese también se interpretará en la ceremonia de los Premios Oscar 2022, mientras que Beyonce y Billie Eilish ofrecerán interpretaciones de sus canciones nominadas de King Richard y No Time To Die respectivamente.

