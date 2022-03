Premios Oscar 2022: Galanura de Sebastián Yatra conquista la alfombra roja

Además de competir en una categoría, el cantante dará un espectacular show sobre el escenario del Teatro Dolby de Los Ángeles.

Hoy se llevan a cabo los Premios Oscar 2022 desde el Teatro Dolby de Los Ángeles y una de las primeras celebridades en desfilar por la alfombra roja ha sido Sebastián Yatra, quien está listo para conquistar el escenario con su presentación del tema ‘Dos Oruguitas’ de la cinta Encanto, el cual se encuentra nominado en la categoría Best Original Song.

Para esta ocasión, el cantante de origen colombiano utilizó un traje en color rosa chicle de la firma Moschino by Jeremy, el cual combinó con un calzado bicolor y discretos accesorios de la joyería Cartier. Sin embargo, no es su atuendo lo que ha robado miradas entre los cibernautas, sino la galanura y elegancia que transmite a sus 27 años de edad.

El atuendo del cantante colombiano ha desatado todo tipo de comentarios en las redes sociales.

Como era de esperarse, el atuendo elegido para esta importante entrega de premios no pasó desapercibida para sus fans, quienes lo llenaron de elogios en todas las redes sociales. Un caso similar ocurrió con los expertos de moda, quienes aseguran que el intérprete de ‘Tacones Rojos’ tiene todo para convertirse en el mejor vestido de la noche.

Busca llevarse un premio a casa con 'Dos Oruguitas'

El track de la película 'Encanto' tiene todo el potencial para ganar la categoría de Best Original Song.

Tal y como te mencionamos al principio, el cantante colombiano se presentará con 'Dos Oruguitas' en el escenario del Teatro Dolby, siendo su actuación una de las más esperadas de la noche. Además, se sabe que compite con grandes estrellas de la música por ganar la categoría Best Song Original.

Los otros nominados son: ‘Down To Joy’ de la cinta Belfast e interpretada por Van Morrison; ‘Somehow You Do’ de la cinta Four Good Days’ e interpretada por Reba McEntire; ‘Be Alive’ de la cinta King Richard e interpretada por Beyoncé; y ‘No Time To Die’ de la cinta 007: No Time To Die e interpretada por Billie Eilish.

¿Cómo se hizo famoso Sebastián Yatra?

Hoy en día, el colombiano se ha convertido en uno de los máximos exponentes de la música pop a nivel global.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, Sebastián Yatra debutó en el mundo de la música en 2013 pero fue hasta tres años después que conoció el éxito a nivel internacional con el sencillo ‘Traicionera’. Hoy en día, ha conquistado al público por fusionar el romanticismo con el pop y reggaetón.

