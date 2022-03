Premios Oscar 2022: Beyoncé recibe halagos por interpretación de 'Be Alive'

La actuación de la cantante ha sido aclamada en todas las redes sociales.

Beyoncé dio inicio a la 94.ª edición de los Premios Oscar con una espectacular presentación del tema ‘Be Alive’ desde una cancha de tenis pública en el condado de Compton, esto pese a que el magno evento de cine se está llevando a cabo en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

La cantante estadounidense decidió presentarse en este lugar como homenaje a Venus y Serena Williams, pues fue ahí donde aprendieron a jugar tenis bajo las enseñanzas de su padre Richard Williams. Recordemos que el tema ‘Be Alive’ forma parte del soundtrack de la película King Richard, la cual cuenta a detalle esta historia.

En lo que respecta a su performance, este fue acompañado de una orquesta y un numeroso grupo de baile, ambos ataviados con un vestuario color verde limón que combinaba a la perfección con el sensual outfit de la esposa de Jay Z, mismo que ha sido muy aclamado en todas las redes sociales al igual que su presencia escénica y talento.

A punto de hacer historia con 'Be Alive'

El track de la película 'King Richard' tiene todo el potencial para ganar la categoría de Best Original Song.

Cabe destacar que ‘Be Alive’ se encuentra nominado en la categoría Best Original Song y según expertos, el tema tiene un gran potencial para convertirse en la ganadora. De ocurrir este suceso, sería el primer Premio Oscar que recibe en 25 años de exitosa carrera artística.

Los otros nominados son: ‘Down To Joy’ de la cinta Belfast e interpretada por Van Morrison, ‘Somehow You Do’ de la cinta Four Good Days’ e interpretada por Reba McEntire, ‘Dos Oruguitas’ de la cinta Encanto e interpretada por Sebastián Yatra y ‘No Time To Die’ de la cinta 007: No Time To Die e interpretada por Billie Eilish.

¿Qué tan famosa es Beyoncé?

La cantante estadounidense se ha convertido en un referente de la música a nivel internacional.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Beyoncé debutó oficialmente en el mundo de la música en 1997 pero fue hasta que se lanzó como solista en 2003 que comenzó a gozar de la fama a nivel mundial. Hoy en día, es la artista femenina más premiada en la historia de los Premios Grammys.

