Premios Oscar 2021: Nominados que sorprendieron y desilusionaron al público

Las nominaciones a los Premios Oscar 2021 han sido reveladas y entre los principales contendientes para la ceremonia de este año se encuentran “Nomadland”, “Mank” y “Trial of the Chicago 7”, que compiten con otras cinco películas por la mejor película.

Al igual que con cualquier otro año, hay una serie de películas y actores que no pasaron el corte y algunos que nadie esperaba que aparecieran en la boleta.

Priyanka Chopra y Nick Jonas anunciaron las nominaciones a los Premios de la Academia de este año en Los Ángeles antes de la ceremonia virtual que se realizará el 25 de abril.

La ceremonia número 93 de los Premios de la Academia está programada para transmitirse el domingo 25 de abril a las 5 p.m. Pacífico en ABC. No se ha anunciado ningún anfitrión, pero los productores son el nominado al Emmy Jesse Collins, la nominada al Oscar Stacey Sher y el ganador del Oscar Steven Soderbergh.

Nominaciones y desaires más sorprendentes de los Premios Oscar 2021

Regina King

Regina King hizo un histórico debut como directora con One Night In Miami.

De cara a las nominaciones del lunes, King parecía apta para una nominación a mejor dirección por su trabajo en “One Night in Miami”. Su debut como directora le valió una nominación en los Globos de Oro el mes pasado.

Emerald Fennell y Chloe Zhao, junto con King, hicieron historia en los Globos de Oro, ya que fue la primera vez que más de una mujer fue nominada en la categoría de directora en un año.

Fennell y Zhao recibieron nominaciones a mejor director, la primera vez que se nominaba a dos directoras. En los Globos, Zhao se llevó a casa el trofeo .

Thomas Vinterberg

Thomas Vinterberg ha sido nominado en los Oscar 2021.

Vinterberg obtuvo una inesperada nominación al Oscar como mejor director por “Another Round”, una película danesa. La nominación de Vinterberg en la categoría es la primera para Dinamarca.

“Another Round”, que cuenta la historia de cuatro maestros de secundaria que consumen alcohol a diario para ver cómo afecta su vida social y profesional, también está nominada a la mejor película internacional.

Vinterberg se une a Fennell y Zhao, así como a Lee Isaac Chung (“Minari”) y David Fincher (“Mank”) como aspirantes al primer premio de dirección.

‘Da 5 Bloods’

Delroy Lindo, Norm Lewis, Clarke Peters, Isiah Whitlock Jr. y Chadwick Boseman protagonizan “Da 5 Bloods”.

De cara a las nominaciones al Oscar, “Da 5 Bloods” de Spike Lee ya se había puesto en los Globos de Oro. Si bien la película había obtenido varios premios clave de la crítica, incluida la mejor película de la National Board Review, y fue seleccionada como una de las 10 mejores películas del año por AFI, quedó fuera de la boleta de los Oscar.

Es posible que Stacey Abrams finalmente haya dejado su huella como productora de su documental All In de Amazon Prime Video , pero su película se encontraba entre las omisiones de alto perfil de las nominaciones al Oscar 2021 , anunciadas el lunes por la mañana.

De hecho, la categoría de mejor documental dejó fuera a varios aspirantes de alto perfil que habían sido reconocidos por otros premios documentales y grupos de críticos como Boys State, Dick Johnson Is Dead, MLK/FBI, The Truffle Hunters y Welcome to Chechenia .

Además, el contendiente a mejor canción de All In, "Turntables" de Janelle Monáe, tampoco logró obtener un guiño al igual que la canción principal de Borat Subsequent Moviefilm "Wuhan Flu".

“Sound of Metal”

Riz Ahmed protagoniza “The Sound of Metal”.

“Sound of Metal” fue ignorada en gran medida por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood en lo que respecta a las nominaciones para los Globos de Oro de este año. Riz Ahmed fue el único nominado de la película, ganando un guiño al mejor actor. La película obtuvo seis nominaciones al Oscar: mejor película, mejor actor, mejor actor de reparto, mejor sonido, mejor edición de película y mejor guión original.

Riz Ahmed está haciendo historia en los Oscar. El actor de 38 años obtuvo una nominación al Premio de la Academia el lunes por la mañana por su papel en Sound of Metal , convirtiéndose en el primer musulmán en ser nominado en la categoría de Mejor Actor de los Oscar.

Ahmed rompió barreras en los Emmy en 2017, cuando ganó el premio a Mejor Actor Principal en una Serie Limitada por The Night Of y se convirtió en el primer actor musulmán y el primer actor asiático en ganar en una categoría de actuación principal.

Mahershala Ali se convirtió anteriormente en el primer actor musulmán en ganar un Oscar, ganando en la categoría de Mejor Actor de Reparto por Moonlight en 2017 y por Green Book en 2019.

‘El trasero negro de Ma Rainey’

A pesar de obtener nominaciones a mejor actor, mejor actriz, mejor diseño de producción, mejor diseño de vestuario y mejor peinado y maquillaje, “Ma Rainey’s Black Bottom” quedó fuera de la lista de mejores películas.

Este año, la Academia llenó solo ocho de los 10 lugares posibles para la mejor película, lo que llevó a algunos a preguntarse por qué “Ma Rainey” no se incluyó en la boleta electoral.

En 2009, la Academia modificó sus reglas de nominación para que hasta 10 películas pudieran ser nominadas a la mejor película. Sin embargo, la ceremonia de premiación no siempre utiliza los 10 lugares. Desde que entró en vigor el cambio de reglas, siempre ha habido al menos ocho nominados en la categoría.

LaKeith Stanfield

Esta nominación de los Premios Oscar 2021 dejó a todos en shock.

El coprotagonista Daniel Kaluuya ha estado arrasando en la temporada de premios por su papel en “Judas y el Mesías Negro”, por lo que fue un poco sorprendente cuando LaKeith Stanfield obtuvo una nominación a mejor actor de reparto junto a él.

La nominación de Stanfield es muy merecida, pero muchos habían visto su papel en la película como el protagonista, lo que generó preguntas sobre por qué fue nominado en la categoría de reparto.

Después de todo, Stanfield interpreta a William O’Neal, un hombre que se infiltra en el capítulo de Illinois del Partido Pantera Negra para recopilar información sobre el presidente Fred Hampton (Kaluuya). O’Neal, de Stanfield, remata la película con momentos que recuerdan una entrevista que dio sobre su tiempo en las Panteras Negras.

Lo que hace que este giro de los acontecimientos sea aún más extraño es que Warner Bros. en realidad hizo campaña por Stanfield como actor principal y Kaluuya como actor secundario.

“Una noche en Miami”

Muchos esperaban que la Academia reescribiera los errores cometidos en “One Night in Miami” en los Golden Globes. Sin embargo, además de rechazar a King como directora, la Academia dejó la película fuera de la votación a mejor película.

En total, “One Night in Miami” obtuvo tres nominaciones; uno para Leslie Odom Jr. en el mejor papel secundario, uno para la mejor canción y otro para el mejor guión adaptado.

Leslie Odom Jr. . se convirtió en dos veces nominado al Oscar hoy por su actuación en One Night In Miami. Por su papel del legendario cantautor Sam Cooke, el actor obtuvo una nominación a Mejor actor de reparto y una a Mejor canción original como compositor e intérprete de la canción de créditos finales de la película, Speak Now.

“Nunca soñé que sería parte de las películas de ninguna manera”, dijo Odom Jr. “Para todos los que tuvimos la suerte de ser parte de esa compañía original de Hamilton, el regalo de esa experiencia es que abrió puertas que nunca nos abrieron. Y nos abrió un camino para soñar nuevos sueños para nosotros mismos, se siente como un comienzo en muchos sentidos. Siento que puedo construir desde aquí ".

Steven Yeun

El protagonista de Minari ha logrado acaparar la atención de los expertos por su interpretación

Steven Yeun se convirtió en el primer actor asiático-estadounidense en ser reconocido en la categoría de mejor actor. Yeun, quien había sido desairado en los Globos de Oro, obtuvo su nominación por su trabajo en “Minari”.

Yeun y el también nominado Ahmed son los primeros actores de Asia decente en ser nominados en la categoría. Ahmed, de ascendencia paquistaní, es también el primer musulmán en obtener una nominación a mejor actor.

“Estoy feliz de servir un momento más grande para la comunidad. Y estoy feliz de impulsar las narrativas y mostrar quiénes somos porque yo también soy eso. Soy un asiático-americano y el orgullo que tengo por eso es inmenso. Pero también, para mí, realmente se trata de llevar mi espacio y a mí mismo a través de esta vida y asegurarse de que lo digo sea verdad desde mi perspectiva”, aseguró el actor.

La película dirigida por Lee Isaac Chung, trata de un niño coreano-americano que es testigo de un giro que da su vida cuando su padre toma la decisión de llevar a la familia a vivir a Arkansas para poder iniciar una granja y cumplir el famoso sueño americano. La cinta resulta ser bastante honesta y cercana a la historia del director, y tal vez, a la de sus actores. Finalmente, Steven Yeun competirá por el premio con el fallecido Chadwick Boseman, Anthony Hopkins, Gary Oldman y Riz Ahmed.

Lista de nominados completa a los Premios Oscar 2021

Este lunes 15 de marzo se dio a conocer a los nominados de los Oscars 2021.

Mejor Película

“The Father”

“Judas and the Black Messiah”

“Mank”

“Minari”

“Nomadland”

“Promising Young Woman”

“Sound of Metal”

“The Trial of the Chicago 7”

Director

Thomas Vinterberg, “Another Round”

Lee Isaac Chung, “Minari”

David Fincher, “Mank”

Chloé Zhao, “Nomadland”

Emerald Fennell, “Promising Young Woman”

Actor principal

Riz Ahmed, “Sound of Metal”

Chadwick Boseman, “Ma Rainey’s Black Bottom”

Anthony Hopkins, “The Father”

Gary Oldman, “Mank”

Steven Yeun, “Minari”

Actriz principal

Viola Davis, “Ma Rainey’s Black Bottom”

Andra Day, “The United States vs. Billie Holiday”

Vanessa Kirby, “Pieces of a Woman”

Frances McDormand, “Nomadland”

Carey Mulligan, “Promising Young Woman”

Actor Secundario

Sacha Baron Cohen, “The Trial of the Chicago 7"

Daniel Kaluuya, “Judas and the Black Messiah”

Leslie Odom Jr., “One Night in Miami”

Paul Raci, “Sound of Metal”

LaKeith Stanfield, “Judas and the Black Messiah”

Actriz secundaria

Maria Bakalova, “Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan”

Glenn Close, “Hillbilly Elegy”

Olivia Colman, “The Father”

Amanda Seyfried, “Mank”

Yuh-Jung Youn, “Minari”

Música Original

“Da 5 Bloods”

“Mank”

“Minari”

“News of the World”

“Soul”

Diseño de vestuario

“Emma”

“Ma Rainey’s Black Bottom”

“Mank”

“Mulan”

“Pinocchio”

Guión adaptado

“Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan”

“The Father “

“Nomadland”

“One Night in Miami”

“The White Tiger”

Guión original

“Judas and the Black Messiah”

“Minari”

“Promising Young Woman”

“Sound of Metal”

“The Trial of the Chicago 7"

Cortometraje animado

“Burrow”

“Genius Loci”

“If Anything Happens I Love You”

“Opera”

“Yes-People”

Cortometraje de acción en vivo

“Feeling Through”

“The Letter Room”

“The Present”

“Two Distant Strangers”

“White Eye”

Documental

“Collective”

“Crip Camp”

“The Mole Agent”

“My Octopus Teacher”

“Time”

Documental corto

“Colette”

“A Concerto Is a Conversation”

“Do Not Split”

“Hunger Ward”

“A Love Song for Latasha”

Película Internacional

“Another Round” (Denmark)

“Better Days” (Hong Kong)

“Collective” (Romania)

“The Man Who Sold His Skin” (Tunisia)

“Quo Vadis, Aida?” (Bosnia and Herzegovina)

Diseño de producción

“The Father”

“Ma Rainey’s Black Bottom”

“Mank”

“News of the World”

“Tenet”

Edición

“The Father”

“Nomadland”

“Promising Young Woman”

“Sound of Metal”

“The Trial of the Chicago 7"

Fotografía

“Judas and the Black Messiah”

“Mank”

“News of the World”

“Nomadland”

“The Trial of the Chicago 7"

Sonido

“Greyhound”

“Mank”

“News of the World”

“Soul”

“Sound of Metal”

Efectos visuales

“Love and Monsters”

“The Midnight Sky”

“Mulan”

“The One and Only Ivan”

“Tenet”

Maquillaje y peinado

“Emma”

“Hillbilly Elegy”

“Ma Rainey’s Black Bottom”

“Mank”

“Pinocchio”

Película animada

“Farmageddon: A Shaun the Sheep Movie”

“Onward”

“Over the Moon”

“Soul”

“Wolfwalkers”

Canción Original

“Fight For You” from “Judas and the Black Messiah”

“Hear My Voice” from “The Trial of the Chicago 7”

“Husavik” from “Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga”

“Io Sì (Seen)” from “The Life Ahead (La Vita Davanti a Se)” (Laura Pausini)

“Speak Now” from “One Night in Miami...”

La Verdad Noticias tiene para ti las historias y temas más relevantes en el mundo. Síguenos en Facebook y Twitter para estar siempre actualizado.

¿Variante brasileña de Coronavirus podría afectar a toda Latinoamérica? Síguenos en Facebook para mantenerte informado.