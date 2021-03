Premios Oscar 2021: La lista completa de nominados

Las nominaciones al Oscar 2021 finalmente están aquí, meses después de que la Academia anunciara formalmente que estaba retrasando la 93ª entrega anual de los Premios de la Academia debido a la pandemia. Hicimos nuestras mejores conjeturas sobre quién podría optar a un Oscar este año... Pero, por supuesto, quizás en la carrera más impredecible de los últimos tiempos, incluso los pronosticadores de premios más agudos se sorprendieron al ver qué películas terminan en la mezcla final.

Por ejemplo, después de perderse varios premios precursores, Mank terminó como la película con más nominaciones en general, obteniendo 10 nominaciones incluyendo mejor película, actor y director. Pero tiene una dura competencia en forma de Nomadland, The Trial of the Chicago 7, Minari, Sound of Metal, The Father y Judas and the Black Messiah, todos los cuales obtuvieron seis nominaciones.

Mira a continuación la lista completa de nominados al Oscar, anunciada este lunes por la mañana por Priyanka Chopra Jonas y Nick Jonas. Los Oscar mismos se llevarán a cabo el 25 de abril, en Los Ángeles, tanto en el Dolby Theatre habitual como en una segunda ubicación: Union Station.

Nominados al Oscar por Mejor Película, Mejores Actriz y Actor

The Trial of the Chicago 7 es una de las películas que está compitiendo en importantes categorías en los Oscars/Foto: The Indian Express

Las nominaciones de este año han sido bastante particulares, ya que la pandemia cerró la mayoría de las salas de cine, así que muchas de las cintas nominadas en la categoría de “Mejor Película” se estrenaron sólo en algunos cines y también se presentaron en las plataformas de streaming. Estas son las películas que están compitiendo por el Oscar más importante de la noche: The Father, Judas and the Black Messiah, Mank, Minari, Nomadland, Promising Young Woman, Sound of Metal y The Trial of the Chicago 7.

En la categoría del Oscar al “Mejor Actor”, podemos encontrar a los actores: Riz Ahmed de Sound of Metal; el fallecido Chadwick Boseman por su trabajo en Ma Rainey’s Black Bottom; Anthony Hopkins gracias al filme The Father; Gary Oldman de Mank, al cinta con más nominaciones; y por último, Steven Yeun de Minari.

Mientras que entre las actrices están compitiendo por “Mejor Actriz" podemos encontrar a: Viola Davis de la película Ma Rainey’s Black Bottom; Andra Day del proyecto The United States vs. Billie Holiday; Vanessa Kirby por su desgarradora actuación en Pieces of a Woman; Frances McDormand por el filme Nomadland; y Carey Mulligan de Promising Young Woman.

Nominados al Oscar 2021: Mejor Actor y Actriz de Reparto, y Mejor Director

La directora Chloé Zhao es una de las favoritas para ganar el Premio Oscar gracias a la cinta Nomadland/Foto: El Periódico

En el caso de los actores de reparto que están nominados a los Premios Oscar de este 2021, tenemos en la clasificación masculina a: Sacha Baron Cohen por The Trial of the Chicago 7; Daniel Kaluuya del filme Judas and the Black Messiah; Leslie Odom Jr. gracias a One Night in Miami…; Paul Raci de la película Sound of Metal y LaKeith Stanfield por su labor en Judas and the Black Messiah.

Por otra parte, las actrices que están nominadas en la misma categoría pero en la versión femenil son: Maria Bakalova de Borat Subsequent Moviefilm; Glenn Close por su trabajo en Hillbilly Elegy; Olivia Colman del filme The Father; Amanda Seyfried de la multi nominada Mank y Yuh-Jung Youn de Minari.

Los directores que en este 2021 se enfrentarán por obtener el importante reconocimiento de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas son: Lee Isaac Chung por la cinta Minari;Emerald Fennell realizadora de Promising Young Woman; David Fincher del proyecto Mank; la ganadora del Golden Globe 2021 Chloé Zhao por su película Nomadland; y Thomas Vinterberg por Another Round.

Nominados en música, documentales y más en los Premios Oscar

Soul está nominada en una de las categorías de los Premios Oscar 2021/Foto: Disney +

Además de las categorías principales, en los Oscars se reconoce también a la música, documentales, películas animadas y más, por lo que estos son otros nominados a estas categorías. Mejor Canción Original: “Husavik (My Hometown)” de Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga, “Fight for You” de Judas and the Black Messiah, “Io Sì (Seen)” de The Life Ahead, “Speak Now” de One Night in Miami… Y “Hear My Voice” de The Trial of the Chicago 7.

Mejor Banda Sonora: Da 5 Bloods, Mank, Minari, News of the World y Soul. Mejor Fotografía: Judas and the Black Messiah, Mank, News of the World, Nomadland y Trial of the Chicago 7. Mejor Guión Adaptado: Borat Subsequent Moviefilm, The Father, Nomadland, One Night in Miami… y The White Tiger. Mejor Guión Original: Judas and the Black Messiah, Minari, Promising Young Woman, Sound of Metal y The Trial of the Chicago 7.

Mejor Largometraje Animado: Onward, Over the Moon, A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon, Soul y Wolfwalkers. Mejor Cortometraje Documental: Colette, A Concerto is a Conversation, Do Not Split, Hunger Ward y A Love Song For Latasha. Mejor Largometraje Documental: Collective, Crip Camp, The Mole Agent, My Octopus Teacher y Time. Mejor Largometraje Internacional: Another Round, Better Days, Collective, The Man Who Sold His Skin y Quo Vadis, Aida?.

Otras categorías técnicas nominadas a los Oscar 2021

Ma Rainey’s Black Bottom, película lanzada en Netflix que está nominada a varias categorías de los Oscar/Foto: Film Threat

Mejor Montaje Cinematográfico: The Father, Nomadland, Promising Young Woman, Sound of Metal y The Trial of the Chicago 7. Mejor Diseño de Vestuario: Emma, Ma Rainey’s Black Bottom, Mank, Mulan y Pinocchio. Mejor Maquillaje y Peinado: Emma, Hillbilly Elegy, Ma Rainey’s Black Bottom, Mank y Pinocchio. Mejor Diseño de Producción: The Father, Ma Rainey’s Black Bottom, Mank, News of the World y Tenet.

Mejores Efectos Visuales: Love and Monsters, The Midnight Sky, Mulan, The One and Only Ivan y Tenet. Mejor Sonido: Greyhound, Mank, News of the World, Soul y Sound of Metal. Mejor Cortometraje de Animación: “Burrow”, “Genius Loci”, “If Anything Happens I Love You”, “Opera” y “Yes-People”. Mejor Cortometraje de Live Action: “Feeling Through”, “The Letter Room”, “The Present”, “Two Distant Strangers” y “White Eye”.

Ahora que ya conoces a todos los que están compitiendo en los Premios Oscar 2021 seguramente no te querrás perder la entrega de premios en Abril, y en La Verdad Noticias te traeremos todos los detalles de uno de los eventos más importantes del cine. ¿Qué cinta crees que ganará Mejor Película?

