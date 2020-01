Premios Oscar 2020: Conoce a los MEXICANOS nominados (FOTOS)

Los Premios Oscar 2020 que ya están a la vuelta de la esquina, por lo que han anunciado a sus nominados en todas sus categorías, en donde tres mexicanos no se han quedado atrás en la reciente lista que ha sorprendido a todo el mundo.

Hay que destacar que la presencia de los mexicanos en la temporada de premios ha sido una constante, como lo fue el caso de la cinta Roma de Alfonso Cuarón que estuvo nominada en 10 categorías del premio Oscar, de las cuales consiguió alzarse con tres estatuillas.

¿Quiénes son los tres mexicanos nominados al premio Oscar 2020?

GASTÓN PAVLOVICH

En esta nueva entrega para 2020, el productor Gastón Pavlovich, el cinefotógrafo Rodrigo Prieto y la vestuarista Mayes C. Rubeo son los creativos mexicanos con nominaciones al Oscar 2020

Hay que tener en cuenta que una de las películas más aclamadas y polémicas del año es The Irishman, el ambicioso proyecto del legendario cineasta italoamericano Martin Scorsese, en donde detrás de este filme cercano a los 160 millones de dólares en costo de producción se encuentra el mexicano Gastón Pavlovich, quien fue pieza clave para que la cinta llegara a buen puerto.

Hay que destacar que en el anuncio de nominados no figuró el nombre de Pavovlich junto a Martin Scorsese, Robert De Niro, Jane Rosenthal y Emma Tillinger Koskoff, él es parte del robusto equipo de productores y entre los próximos proyectos que ha realizado se encuentra la cinta de Ricardo del Río Left to Tell que retratará un episodio particular en Rwanda relacionada con los genocidios, por otro lado anunció proyectos como Harvey, del cual sabemos aún muy poco.

RODRIGO PRIETO

Otra pieza clave en el proyecto de Scorsese es el cinefotógrafo mexicano Rodrigo Prieto, quien también se encuentra nominado en la categoría de Mejor Fotografía. Prieto ha estado nominado en dos ocasiones anteriores. La primera de ellas en 2005 por la cinta Brokeback Mountain de Ang Lee y en 2016 por Silence, también de Martin Scorsese.

Rodrigo Prieto en The Irishman enfrentó el reto de realizar una fotografía que combina los procesos convencionales y explora también los recursos tecnológicos; además esta cinta contó con un desarrollo particular para “rejuvenecer” a cuadro a los personajes para que interpretaran todas las etapas de vida que marcó de los personajes.

MAYES C. RUBEO

Por último, la diseñadora mexicoamericana Mayes C. Rubeo consiguió su primera nominación al premio Oscar por su trabajo en la cinta “Jojo Rabitt” de Taika Waititi. Esta vestuarista es conocida también por su trabajo en cintas como Apocalypto de Mel Gibson, Avatar de James Cameron y John Carter de Andrew Stanton.

Cabe mencionar que la ceremonia de los Premios Oscar 2020, se llevará a cabo el próximo 9 de febrero en el Teatro Dolby en la Ciudad de Los Ángeles, California; como cada año, reúne a lo mejor de las celebridades del cine internacional.

