Premios Óscar: 10 animales actores que merecían ser nominados

Los Premios de la Academia marcan esa noche especial del año en la que los brillantes y atrevidos de Hollywood y más allá se reúnen para celebrar lo mejor del cine del año pasado. Cualquiera que sea la ceremonia, sean los Oscar o cualquier otro festival formal, una cosa permanece dolorosamente omnipresente.

Puede haber abundancia de estatuas para actores, directores, escritores, productores y músicos, entre otros, pero existe una dolorosa falta de reconocimiento para los grandes artistas animales del cine.

Ya ha habido innumerables noches e innumerables artículos celebrando a los ganadores del Oscar a lo largo de los años y en La Verdad Noticias tenemos un conteo de los 10 animales actores que merecían una nominación al galardón.

Jonesy en Alien se qudó sin un premio Óscar

El gato de Ellen Ripley generó impacto en la pantalla grande

"En el espacio, nadie puede oírte gritar", decía el lema del clásico clásico de ciencia ficción de 1979 de Ridley Scott, Alien. Eso bien puede haber sido cierto, pero habrá muchos espectadores que se quedaron gritando ante el sonido del gato de Ellen Ripley, Jonesy, silbando a un Xenomorfo fuera de la pantalla.

Se dijo que cuatro gatos pelirrojos idénticos retrataban a Jonesy en lo que a menudo se pasa por alto pero es fundamental. Jonesy podría estar allí, principalmente, para darle un poco de ligereza a los procedimientos, pero es la reacción del gato cuando el pícaro Alien desciende detrás del condenado Brett de Harry Dean Stanton lo que se encuentra entre los momentos más icónicos de la película.

Para muchos espectadores de la película el gato actor merecía ser nominado al premio Óscar aunque para otros no valía la pena. Lo cierto es que la película fue sumamente taquillera en su época y pese al paso de los años sigue siendo vista.

Hooch en Turner y Hooch, no ganó un Óscar

La película fue muy taquillera en su año

Olvídese del K-9 de James Belushi: el combo de policía de mejor amigo que involucra a un luchador contra el crimen de la variedad de cuatro patas fue Turner & Hooch, protagonizado por Tom Hanks junto al brillantemente llamado Beasley the Dog.

Beasley, un mastín francés, tenía un doble de acción llamado Igor, pero participó en la mayor parte de la filmación. Un gran crédito es para el entrenador Clint Rowe, pero Beasley mostró un rango impresionante como un perro policía capaz de pasar de ser temible y tierno en un abrir y cerrar de ojos.

Si bien se usó una réplica durante su desgarradora escena final, fueron las adorables chuletas descuidadas de Beasley las que hicieron que el público lloriqueaba como bebés.

La película causaba ternura y risa a los espectadores. Es una film que sigue siendo vista en diversas partes del mundo y por ello siempre consideraron que el perro debía ser reconocido como un gran actor.

Willy en Liberen a Willy no fue nominada al Óscar

La historia de esta ballena hizo llorar a muchas personas

La redención de Shawshank de las películas de ballenas, como el clásico de Tim Robbins / Morgan Freeman, Free Willy fue severamente pasada por alto por algunos. O mejor dicho, el propio Free Willy lo era. Jason James Richter también hace un trabajo encomiable como Jesse, el adolescente con problemas que se encarga de ayudar al orca macho titular a escapar de su prisión en el acuario.

Pero la película sin duda pertenece a Keiko, la orca cautiva en busca de libertad. Fue una actuación que ancló los procedimientos proporcionando momentos impresionantes de belleza natural que tiraron de las fibras del corazón y permitieron que la película desafiara su tono demasiado sentimental.

El sentimiento que causó en las personas y familias completas que fueron al cine a verla fue icónico. La película de la ballena causó mucho impacto en el mundo y concientizar a muchas personas del cautiverio en el que viven los animales.

Mr Jingles en La milla verde se quedó sin un Óscar

Mr. Jingles fue un ratón que generó ternura en la película

The Green Mile es una película llena de actuaciones brillantes; Tom Hanks, Doug Hutchison, Michael Jeter y David Morse trajeron su mejor juego. Pero si bien la película pertenece en última instancia a Michael Clark Duncan como el enigmático recluso condenado a muerte capaz de hacer cosas extraordinarias, si hubiera un premio al mejor actor de reparto, habría sido para el ratón o los ratones que interpretaron al Sr. Jingles.

Es el roedor de la prisión del que Eduard Delacroix se hace amigo de Jeter y que luego muere sólo para renacer milagrosamente. En el medio, Delacroix le enseña trucos al Sr. Jingles, lo que solo agrega otra capa de complejidad a una actuación convincente.

La milla verde es de las películas en las que participan animales que causó risa y ternura entre las familias que fueron a verla porque consideraban que el ratón debió ser nominado al galardón.

Snuff En busca del arca perdida, no tuvo un premio Óscar

Snuff y Puff iban a interpretar un papel en Indiana Jones

Dos monos, llamados Snuff y Puff, fueron contratados originalmente para interpretar al primate capuchino asignado para vigilar a Indiana Jones y Marion Ravenwood. Desafortunadamente, cuando llegaron a Túnez para filmar, Puff no estaba en condiciones de actuar, lo que obligó a Snuff a cargar con la mayor parte de la responsabilidad en un desarrollo que solo se suma a la tradición en torno a su actuación.

En cuanto a los roles de los animales, es sorprendentemente complejo. Snuff tenía la tarea de interpretar esencialmente a un agente doble, complacer a Indy mientras hacía las órdenes de su maestro respaldado por los nazis. Un villano menor verdaderamente único, incluso recibe su propia muerte por veneno al estilo de Shakespeare.

Es de las películas en donde participan más animales y los que la vieron pedían un reconocimiento para todos ellos pues durante el estreno se especuló maltrato a los animales. Finalmente esta situación fue desmentida.

'Cat' en Desayuno en Tiffanys no fue nominado al Óscar

El gato llamado Orangey era famoso en Hollywood

Aunque no tenía nombre en Breakfast at Tiffany's, en la vida real, el adorable gato atigrado de mermelada de Holly Golightly era un peso pesado de Hollywood llamado Orangey. Orangey era todo un personaje, según el documental The Hardest Working Cat In Show Biz, tenía una tendencia a morder y arañar a sus coprotagonistas y un ejecutivo de la película lo apodó "el gato más malo del mundo".

Orangey tenía un talento especial para permanecer varias horas seguidas frente a la cámara. Es brillante en Breakfast in Tiffany's, sobre todo en la escena en la que Holly lo arroja de un taxi a la lluvia torrencial.

Pese a ser apodado “el gato más malo del mundo” el animal causó mucha ternura y muchas personas quisieron adoptarlo cuando se estrenó la película en 1961. Es una de las mejores películas de animales en Hollywood según dijeron miles de personas.

Sin premio Óscar el oso Kodiak de The Edge

El oso sólo buscaba comer y asustó a los espectadores

Bart the Bear ya era un profesional experimentado en el circuito de Hollywood cuando protagonizó The Edge. Desde sus humildes comienzos en The Life and Times of Grizzly Adams, este oso Kodiak de Alaska pasó a compartir la pantalla con algunos verdaderos grandes, incluidos Morgan Freeman, Robert Redford y Brad Pitt, por nombrar solo algunos.

Sin embargo, su turno destacado llegó en el drama de supervivencia con guión de David Mamet, The Edge, junto a Alec Baldwin y Anthony Hopkins. Bart brilla en uno de sus papeles finales como el temible antagonista principal de la película, un oso vicioso con gusto por los humanos.

La película causó gran impacto por la trama; muchas personas sintieron heridos sus sentimientos por la manera en la que las personas tuvieron que sobrevivir entre la naturaleza para no ser devorados por el oso que le seguía atento la pista.

Jack en El artista no fue nomidado al premio Óscar

La estrella de la película lamentablemente murió en 2015

Uggie cautivó a los críticos con su interpretación de Jack the Dog en la película muda de 2011 The Artist con una actuación que lo vio robar casi todas las escenas en las que estaba. También resultó en Movieline y The Daily Telegraph haciendo campaña para que Uggie fuera reconocido durante la temporada de premios.

Eso habría culminado un cambio notable. Uggie the Dog fue rechazado por dos dueños por ser demasiado salvaje e incluso terminó en la perrera antes de que el famoso entrenador de animales Omar Von Muller lo aceptara. Aunque perdió los premios principales, Uggie recibió el premio Palm Dog en Cannes.

Lamentablemente el perrito estrella murió en 2015, cuatro años después de triunfar en Hollywood con su aparición en El Artista. Su partida hizo llorar a muchas personas y es que su historia de vida no fue fácil por ello su muerte causó mucho dolor.

Clyde en todos los sentidos, pero suelto

La película fue muy criticada por los espectadores

Clint Eastwood estaba ansioso por romper el estereotipo de los justicieros y hacer algo completamente diferente a fines de la década de 1970. El resultado fue muy extraño pues Every Which Way But Loose, es una extraña película sobre un boxeador desnudo que viaja de pelea en pelea en una vieja camioneta golpeada, acompañado por su mejor amigo y también una mascota orangután con el nombre de Clyde.

Every Which Way But Loose recibió críticas pésimas, pero fue un gran éxito gracias, en gran parte, a Clyde y a la actuación del actor de primates Manis, cuya personalidad tranquila y dócil jugó perfectamente contra el rudo Eastwood.

La aparición del orangután cautivó a muchas personas pese a que la actuación del actor principal causó muchas críticas. Pese a que se estrenó en 1978, los espectadores siguen viendo la película en parte por la actuación del animal.

Sin nominación al Óscar el cuervo del tío Billy

El cuervo fue muy especial en la película

Jimmy el cuervo era especial. Descubierto en el desierto de Mojave por el entrenador de animales Curly Twiford, cuando Curly había hecho su magia, Jimmy podía hacer muchas cosas, desde abrir letras y escribir a máquina hasta conducir una pequeña motocicleta. También entendía las palabras (varios cientos, de hecho), lo que significaba que tenía una gran demanda en todo Hollywood.

Es raro que un actor de animales exalte la actuación de sus compañeros de reparto, pero Jimmy ciertamente lo hizo con su tocayo, Jimmy Stewart, en It 's A Wonderful Life. A Stewart le encantaba trabajar con el cuervo y lo describió como uno de los actores más inteligentes del set.

En aquel entonces las películas con la participación de aves eran muy pocas por lo que cuando se estrenó fue totalmente una bomba para las personas que tuvieron la oportunidad de verla.

