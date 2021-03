Los logros de los actores y actrices afroamericanos en el cine han sido un ascenso monumental. Los Premios de la Academia solo han ofrecido 16 premios de actuación a afroamericanos, lo que ha impulsado campañas en las redes sociales como #OscarsSoWhite para dar voz al problema de la subrepresentación en el cine de Hollywood.

El racismo y la discriminación siempre ha estado presente pero a través de su talento como actrices y actores se han abierto paso y han logrado la diminución del problema de odio en contra de la comuniad afroameriana.

En La Verdad Noticias te presentamos a 10 actrices y actores afroamericanos famosos que rompieron las barreras raciales con sus actuaciones dramáticas y cómicas.

Premios Oscar: Sidney Poitier

Sidney Poitier se convirtió en el primer hombre afroamericano en ganar el codiciado premio Óscar al Mejor Actor por su papel en Lilies of the Field. A pesar del logro histórico de Poitier, la realidad de la discriminación racial aún era muy real cuando se informó que algunas personas encontraron ofensivo que la actriz Anne Bancroft, quien entregó el premio a Poitier, lo besara en la mejilla para felicitarlo. Más tarde, Poitier recibiría un premio honorífico en los Oscar en 2002.

El actor, director y diplomático comenzó a ser conocido por sus interpretaciones en obras de teatro estadounidenses, en las cuales desafiaba los estereotipos raciales. De esta manera dio una gran credibilidad a los actores afroamerianos en el mundo occidental.

Poitier se hizo famoso por su gran talento pese a que en la época en la que inició su carrera el racismo era más notorio y la gente blanca no tenía ninguna consideración por los de color.

Premios ÓOscar: Hattie McDaniel

Fue la primera mujer afroamericana en ganar un Óscar

Hija de dos esclavos, Hattie McDaniel se convirtió en la primera afroamericana en ganar un Premio Óscar. Interpretando a la esclava principal Mammy en Lo que el viento se llevó, de David O. Selznick, McDaniel se vio obligada a aceptar su premio a la Mejor Actriz de Reparto en un hotel segregado racialmente.

Selznick, sin embargo, pudo mover algunos hilos para que McDaniel pudiera dar su discurso de aceptación en los 12 Premios de la Academia. "Siempre lo mantendré como un faro para cualquier cosa que pueda hacer en el futuro", dijo. "Espero sinceramente ser siempre un crédito para mi carrera y para la industria cinematográfica".

Se convirtió en la primera afroestadounidense en ganar un premios de la Academia que además de ser actriz, era una excelente y talentosa cantante. Su muerte conmocionó al mundo; falleció en 1952 en un hospital de California, Estados Unidos.

Además de ser una mujer muy talentosa, luchó por los derechos de los afroamericanos, convirtiéndose en un ejemplo para todos por hacer frente a las injusticias de aquella época.

Premios Oscar: Denzel Washington

Fue el segundo actor afroamericano en ganar un premio Óscar

Pasarían casi 40 años hasta que Denzel Washington se convirtiera en el segundo actor afroamericano en ganar un Óscar. En 1990, ganaría el premio al Mejor Actor de Reparto por su papel de desafiante soldado de la Guerra Civil en Glory. Washington volvería a hacer historia en 2002, con su victoria como Mejor Actor por el Día de Entrenamiento, convirtiéndolo en el único afroamericano hasta ahora que ha ganado varios premios Oscar. Recibir su segundo premio fue especialmente conmovedor porque su mentor Poitier también recibió un Oscar esa noche.

Además, el talentoso actor que también es director, ha ganado tres Globos de Oro que reconocen su trayectoria y ponen en alto a la comunidad afroamericana.

"Llevo cuarenta años persiguiendo a Sidney [Poitier], finalmente me lo dieron, ¿qué hicieron? Se lo dieron esa misma noche", afirmó Washington. "Siempre estaré persiguiéndote, Sidney. Siempre estaré siguiendo tus pasos. No hay nada que prefiera hacer, señor. Nada que prefiera hacer. Dios le bendiga. Dios le bendiga".

Premios Oscar: Whoopi Goldberg

La actriz sobresalió por su capacidad de transmitir emociones

Fue difícil pasar por alto la divertida y conmovedora interpretación de Whoopi Goldberg como la psíquica Oda Mae Brown en el thriller de fantasía romántica Ghost, y la Academia estuvo de acuerdo por lo que le otorgaron un Premio Óscar.

Whoopi Goldberg ganó el premio a la Mejor Actriz de Reparto por su papel en 1991 y como parte de su discurso de aceptación, confesó que había soñado con ganar un Oscar desde que era pequeña. Pero lo que no confesó (hasta décadas después) fue que estaba drogada cuando ganó. (Para calmar sus nervios antes del evento, se había fumado un porro ... y lamentó la decisión).

"Nunca fumes marihuana antes de que exista la posibilidad de tener que hablar con cien millones de personas", dijo en un video de la década de 1990. , que fue descubierto y lanzado por TMZ en 2011. "Y, cariño, cuando [Denzel Washington] dijo mi nombre, aparecí. Pensé, '¡Oh, joder! ¡Oh, joder!'", recordó. "'Está bien, sube las escaleras. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Está bien, alrededor del podio. ¡Hay millones de personas! ¡Levanta la estatua!'.

Premios Oscar: Cuba Gooding Jr

El actor enfrenta problemas legales por acusaciones sexuales

"¡Enséñame el Oscar!" Eso es básicamente lo que el actor Cuba Gooding Jr. estaba sintiendo después de descubrir que ganó el premio al Mejor Actor de Reparto en 1997 por su interpretación del receptor abierto de los Arizona Cardinals, Rod Tidwell, en la comedia romántica deportiva Jerry Maguire. Gooding estaba tan abrumado por su victoria que saltó al escenario y gritó "¡Te amo!" varias veces, haciendo que todos sintieran que Tidwell había vuelto y estaba a punto de hacer su famoso "¡Muéstrame el dinero!".

El actor es hijo de la cantante Shirley Sullivan y de Cuba Gooding Sr., quien es cantante del grupo The Main Ingredient con el que tuvo gran fama gracias al tema Everybody Plays the Fool, lanzada en 1972. Su carrera inició haciendo anuncios publicitarios y en series como MacGyver sin imaginar el éxito que lograría hasta ganar un premio Óscar.

Premios Oscar: Halle Berry

La actriz dio un conmovedor discurso cuando ganó el Premio Óscar

Los Premios de la Academia número 74 fueron un año excepcional para los actores negros. Washington y Poitier no solo se llevaron a casa los Oscar, sino que Halle Berry también se llevó a casa una estatua dorada por su papel dramático en Monster 's Ball, convirtiéndola en la única mujer afroamericana hasta la fecha que ha ganado en la categoría de Mejor Actriz.

Sintiendo la gravedad de su victoria en 2002, el discurso de Berry fue dramático mientras se dirigía al mundo entre lágrimas: "Este momento es mucho más grande que yo", dijo. "Este momento es para Dorothy Dandridge, Lena Horne, Diahann Carroll. Es para las mujeres que están a mi lado, Jada Pinkett, Angela Bassett, Vivica Fox. Y es para cada mujer de color sin nombre y sin rostro que ahora tiene una oportunidad porque esta puerta esta noche ha sido abierta. Gracias. Me siento tan honrado. Estoy tan honrada".

El momento en el que anuncian que Berry es la ganadora del premio Óscar, ella no lo podría creer y se convirtió en una de las mujeres más significtivas de los premios de la Academia.

Premios Oscar: Morgan Freeman

El actor ganó un Premio Óscar en 2005

Cuando Morgan Freeman ganó su primer Oscar en 2005, era un veterano en la industria y tenía cuatro nominaciones en su haber. Freeman ganó el premio al Mejor Actor de Reparto por su papel de Eddie "Scrap-Iron" Dupris en el drama de boxeo de Clint Eastwood Million Dollar Baby. La apacible estrella de taquilla agradeció al director por poder trabajar con él nuevamente (trabajaron juntos en Unforgiven en 1992), y dijo que ser parte de la película fue un "trabajo de amor".

El actor tiene actuaciones memorables que han cautivado a los fans de las películas en las que apareció y sigue generando admiración por su gran trabajo. La emoción de ganar un Óscar no se compara con nada, comentó el reconocido actor afroamericano cuando fue entrevistado.

Su triunfo quedará catalogado como uno de los mejores momentos de los Premios Óscar que con el pado del tiempo siguen conservando la importancia del reconocimiento a los actores.

Premios Oscar: Octavia Spencer

La actriz es icónica y merecedora de todos los premios

Octavia Spencer estaba llena de lágrimas, gratitud y nerviosismo después de ganar su Oscar a la Mejor Actriz de Reparto en 2011 por el drama de época The Help. Refiriéndose a su estatua como "el chico más sexy de la habitación", continuó agradeciendo a una gran cantidad de personas, incluido Steven Spielberg, a quien dijo que había cambiado su vida. (El estudio de Spielberg, Dreamworks, estuvo detrás del desarrollo de la película, y los dos trabajarían en la serie de televisión de Fox Red Band Society unos años más tarde).

Pero la trivia más interesante sobre su victoria en el Oscar es la historia de Spencer. amistad con el director de The Help, Tate Taylor, y la autora del libro Kathryn Stockett, quien basó el personaje de lengua afilada de Spencer, Minny, en la propia actriz de la vida real.

Aunque los tres se conocían años antes de la realización del libro y la película, Octavia Spencer, que solo había interpretado papeles menores en cine y televisión, todavía tenía que hacer una audición para interpretar el papel. Lo consiguió y, desde entonces, ha estado en la lista A de Hollywood y ha recibido dos nominaciones más al Oscar.

Premios Oscar: Mahershala Ali

Al actor fue galardonado en 2017 por importante papel secundario

Cuando Mahershala Ali ganó su Oscar en 2017 por su papel secundario como Juan, el traficante de drogas con corazón, en el drama sobre la mayoría de edad Moonlight, tomó la ruta humilde. "No se trata de ti. Se trata de estos personajes", dijo en su discurso de aceptación. "Eres un sirviente. Estás al servicio de estas historias y estos personajes y estoy muy bendecido de haber tenido una oportunidad".

Con su victoria, Ali hizo historia no solo como actor negro sino también como musulmán, convirtiéndose en el primer actor en su fe en ganar un Oscar. Por mucho que este logro no se le escapara, Ali miró el momento desde una perspectiva artística. "Independientemente de la teología de uno, como artista, mi trabajo es el mismo: conectarse con estos personajes lo más profundamente posible", dijo a la prensa entre bastidores.

Premios Oscar: Viola Davis

Davis es una de las mejores actrices a nivel mundial

Para cuando Viola Davis ganó su Oscar a la Mejor Actriz de Reparto en 2017 por su actuación conmovedora en la adaptación cinematográfica de Fences de August Wilson, la actriz ya había sido una veterana en el circuito de premios, ganando una gran cantidad de premios NAACP y SAG, un Emmy y dos Tony entre sus muchos elogios.

Con tantas victorias, Davis, que es la primera actriz negra en recibir tres nominaciones al Oscar, se ha ganado una reputación al dar poderosos discursos de aceptación, y en la 89ª edición de los Premios de la Academia, no hizo una excepción. "Hay un lugar donde se reúnen todas las personas con mayor potencial, y ese es el cementerio", comenzó. “La gente me pregunta todo el tiempo, '¿Qué tipo de historias quieres contar, Viola?' Y yo digo: "Exhumen esos cuerpos. Exhumen esas historias.

Las historias de personas que soñaron en grande y nunca vieron esos sueños materializarse. Personas que se enamoraron y perdieron". Me convertí en artista, y gracias a Dios lo hice porque somos la única profesión que celebra lo que significa vivir una vida".

