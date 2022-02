Premios Lo Nuestro 2022: Así será el homenaje a Vicente Fernández

En un hecho inédito, diversos artistas como Eduin Caz, Camilo, David Bisbal, Ángela Aguilar y otros, unirán sus voces junto a Pepe Aguilar para rendir un especial homenaje a Vicente Fernández durante la gala de los Premios Lo Nuestro 2022.

Fue el mismo intérprete de ‘Prometiste’ quien compartió a través de su cuenta de Instagram algunos detalles de cómo será la esperada presentación en lo que será un especial momento dedicado para el ‘Charro de Huentitán’, quien falleció el pasado 12 de diciembre.

En las imágenes, el cantante dejó ver parte de los ensayos en donde se pudo apreciar a Eduin Caz y Christian Nodal juntos en el escenario por primera vez, así como a Camilo, quien también interpretará los icónicos temas de Fernández.

¿Cómo será el homenaje a Vicente Fernández?

El integrante de la dinastía Aguilar confesó que se siente muy nervioso y emocionado por el show que preparó junto a Christian Nodal, Ángela Aguilar, Eduin Caz, Camilo y David Bisbal para rendir honor al fallecido charro mexicano.

“Camilo no está en la música mexicana pero en lo suyo está hasta arriba; Bisbal siempre... de toda la vida [...] sobre todo la camarería que hay con todos como se notó, mi respeto, es algo que no se paga con nada. Por eso estoy nervioso, no les quiero quedar mal”, detalló el cantante en el breve video compartido en sus redes sociales.

Hasta el momento se desconoce las canciones que serán incluidas en el espectáculo preparado por los famosos intérpretes, sin embargo, se espera que entonen los más reconocidos temas de Fernández como El Rey, Acá entre nos, Por tu maldito amor, Estos Celos, entre otros.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, a finales de enero se dieron a conocer las nominaciones a Lo Nuestro 2022 y el ‘Charro de Huentitán’ fue contemplado en dos categorías: Álbum del año-regional mexicano por ‘A mis 80´s’ y Canción mariachi/ranchera del año”, por el tema ‘Ya no insistas corazón’.

¿Cuándo son los Premios Lo Nuestro 2022?

La ceremonia será este jueves 24 de febrero.

La esperada ceremonia de los Premios Lo Nuestro 2022 se llevará a cabo este jueves 24 de febrero en punto de las 4:00 p.m.; lo mejor de la música latina se transmitirá a través de la señal de Televisa y Univisión, siendo el homenaje a Vicente Fernández uno de los momentos más esperados del evento.

