Premios Lo Nuestro 2021: Natti Natasha anuncia su EMBARAZO sobre el escenario

La trigésima tercera edición del evento Premios Lo Nuestro contó con una gran sorpresa para todo el público televidente: la cantante dominicana Natti Natasha anunció sobre el escenario que se encontraba embarazada de su prometido, el productor Raphy Pina.

Natti Natasha aprovechó el escenario de Premios Lo Nuestro 2021 para revelar que está a la espera de su primer hijo; esto ocurrió mientras ella interpretaba el tema ‘Antes Que Salga el Sol’ junto a Prince Royce, quien no dudó en felicitarla por la noticia.

A la felicitación se le sumó la cantante Yuri, quien frente a las cámaras le dijo a la dominicana que fue un secreto muy bien guardado, el cual sin duda dejó sorprendido a todos sus fieles fanáticos, quienes al enterarse acudieron a las redes sociales para dejarle sus mejores deseos en esta nueva etapa de su vida junto a Raphy Pina.

Natti Natasha tiene seis meses de embarazo

Al subir al escenario para recibir su premio a la canción tropical del año por su colaboración con Romeo Santos en ‘La Mejor Versión de Mi’, Natti Natasha reveló que tenía seis meses de embarazo, el cual, según dio a entender, logró luego de mucho esfuerzo.

“Hoy celebramos por partido doble, este regalo que me mandaron los fans del mundo y esta bendición que me mandó Dios, una prueba más de que las mujeres somos unas guerreras… Tantos doctores me dijeron que no iba a poder ser madre y esta barriguita hoy de seis meses la comparto con ustedes hoy”, dijo la cantante en el escenario de Premios Lo Nuestro 2021.

Por último, Natti Natasha señaló que ahora tiene que trabajar más que nunca por su bebé, cuyo sexo no reveló, además de expresar su amor por Raphy Pina, quien cautivó a los presentes al besarle la barriga antes de ella subiera al escenario.

Fotografías: Instagram