Premios Juventud 2021: Kimberly Loaiza y JD Pantoja pierden ante Natti Natasha

El día de hoy se llevaron a cabo los Premios Juventud 2021 y una de las categorías más esperadas de la noche era la de ‘Juntos Encienden Mis Redes’, esto debido a que Kimberly Loaiza y JD Pantoja, considerados los youtubers mexicanos más populares del momento, estaban nominados, siendo esta la primera vez que este evento los toma en cuenta.

Además de JUKILOP, nombre con el que se le conoce a la pareja en redes sociales, estaba nominados: Evaluna Montaner y Camilo Echeverry, Sebastián Rulli y Angelique Boyer, Lele Pons y Guaynaa, Christian Nodal y Belinda, así como Natti Natasha y Raphy Pina, siendo estos últimos los grandes ganadores de la noche.

Bebé de Natti Natasha se roba el show en los Premios Juventud 2021

Tras darse a conocer que Natti Natasha y Raphy Pina ganaron la categoría de ‘Juntos Encienden Mis Redes’, ambos subieron al escenario de los Premios Juventud 2021 para dedicar unas emotivas palabras a sus fanáticos. Sin embargo, quien se robó el show fue su hija Vida Isabelle, quien lució preciosa ante las cámaras de Univisión.

“Agradecida con todos ustedes, con todos los fanáticos que me han acompañado en todo este proceso, toda esta etapa que están disfrutando conmigo… y a Dios porque me ha regalado la familia más hermosa que puede existir”, declaró la intérprete de ‘Criminal’.

Por su parte, el productor puertorriqueño declaró que se sentía orgulloso de haber ganado: “El premio más importante en la vida es la familia y yo me siento muy orgulloso, porque he trabajado para conseguir premios para otras personas y hoy me siento realizado teniendo esta tarima a mi”.

Kimberly Loaiza en los Premios Juventud 2021

"La lindura mayor" robó suspiros al lucir un atuendo al estilo Kardashian en los Premios Juventud 2021.

Tal y como te informamos en La Verdad Noticias con anterioridad, Kimberly Loaiza no pasó desapercibida en este importante evento organizado por la cadena Univisión, pues la youtuber, influencer y cantante utilizó un look al estilo Kardashian que causó gran furor entre sus fieles fanáticos, quienes no dudaron en dedicarle cientos de piropos.

Fotografías: Redes Sociales