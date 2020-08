Premios Juventud 2020: J Balvin recibe galardón y confiesa que tuvo COVID

El cantante J Balvin sorprendió a sus fanáticos y al público en general al confesar que tuvo coronavirus, esto durante su discurso de agradecimiento por haber ganado la categoría a ‘Vídeo con el mensaje más poderoso’ con el vídeo musical de ‘Rojo’, tema perteneciente a su nuevo álbum titulado ‘Colores’.

Los presentadores de dicha categoría revelaron que J Balvin no pudo asistir a los Premios Juventud 2020, pero que mandó un mensaje de agradecimiento a través de una videollamada, la cual fue transmitida durante el evento para que el colombiano pueda convivir con sus fans.

“Hola mi gente, saludos desde Colombia. Queríamos que a la gente le tocará las fibras con las temáticas más reales, como perder a un ser querido en un accidente por estar texteando y las graves consecuencias que puede tener”, mencionó el cantante refiriéndose al vídeo musical de ‘Rojo’.

J Balvin se recupera del COVID-19

J Balvin sorprendió a todos sus fanáticos al revelar que se ha convertido en una víctima más del coronavirus y que los síntomas que se le han presentado han sido bastante fuertes, pero que ya ha podido sobrellevar la enfermedad y está a la espera de recuperarse por completo.

"Esto no es un chiste", @JBALVIN está saliendo del covid-19 y pide a todos sus seguidores que extremen precauciones.

“Me siento muy agradecido, en estos momentos estoy saliendo del COVID-19. A veces uno piensa que no le va a tocar, y a mí me tocó y bien duro. Un mensaje a toda la juventud: Que se cuide, se proteja, que esto no es un chiste. El virus existe y es peligroso", mencionó el cantante.

J Balvin se ha convertido en uno de los exponentes más importantes del género urbano en la actualidad.

El exitoso colombiano finalizó su mensaje de agradecimiento por haber ganado dicha categoría en los Premios Juventud 2020 pidiendo a los fans y al público en general que sigan respetando las indicaciones sanitarias, pues es la única manera de evitar contagiarse de esta terrible enfermedad.

