Premios Juventud 2020: Bad Bunny GANA nominación “El Cuarentema”

Los Premios Juventud no se detuvieron a pesar de la pandemia por Covid-19 y aunque tuvieron que implementar varios protocolos de higiene para poder llevarse a cabo, esta gran gala pasará la historia por ser la primera en reunir a tantos artistas después de casi seis meses de aislamiento.

Nominación “El Cuarentema”

Cabe resaltar que en todos los ensayos y reuniones para fotografías y publicidad, todos los famosos utilizaron cubrebocas, dejando en claro que se toman muy enserio las reglas de higiene implementadas para reducir el contagio por Coronavirus.

"En casita" de Bad Bunny ft. Gabriela

La pandemia también sirvió de inspiración para estos famosos y talentosos artistas, quienes realizaron varias canciones con un fuerte mensaje acerca de la difícil época que todos los seres humanos estamos viviendo al rededor de todo el mundo.

Ganador de nominación “El Cuarentema”: "En casita"

¿Quiénes eran los nominados?

· ‘Cuando amanezca’ - Nibal, Justin Quiles, Danny Ocean

· ‘Color esperanza (2020]’ - Artistas múltiples

· ‘El mundo fuera’ - Alejandro Sanz

· ‘El tiempo pasa (Cuarentena)’ - Farruko, Sharo Towers, Andy Cay & Alex AC

· ‘En casita’ - Bad Bunny ft. Gabriela *GANADOR*

· ‘Es hora de unirnos’ - Banda MS de Sergio Lizárraga

· ‘Esta cuarentena’ - Abraham Mateo

· ‘I believe that we will win’ - Pitbull

· ‘Resistencia’ - Kendo Kaponi

· ‘Tomar distancia’ - Piso 21

Sin duda alguna los ganadores de esta nominación se deben sentir muy orgullosos ya que este premio se consideró a aquellas canciones que realmente tenían un mensaje positivo. Lo que muchas personas se han preguntado es por qué Premios Juventud no contempló a Danna Paola con su tema “contigo”, el cual también hacía referencia al tema que se está viviendo en la actualidad.