Premios Juventud 2020: Danna Paola DESTRONÓ de esta manera a Ángela Aguilar

Premios Juventud 2020: Ángela Aguilar así fue DESTRONADA por Danna Paola

La gala de los Premios Juventud 2020 ha causado mucho furor en las últimas horas y es que anoche la cantante Danna Paola hizo historia, ya que arrasó en todos los aspectos desde su aparición en la alfombra roja, hasta su performance con el cantante Sebastián Yatra, con quien se le ha relacionado sentimentalmente en los últimos meses.

Pero no que más ha impactado fue una actuación más de ella se convirtió en tema de debate, pues resulta que los Premios Juventud, decidieron hacerle un homenaje a Selena Quintanilla a 25 años de su muerte.

¿Por qué Danna Paola destronó a Ángela Aguilar?

Danna Paola cantando “Como la Flor” de Selena me acaba de dar 100 años de vida. Confirmen. @dannapaola



DANNA PAOLA EN PJ pic.twitter.com/Fs2KLzHtPY — L.™ (@Ovalle_Leo) August 14, 2020

Fue por eso que Danna Paola fue la encarga de cantar el emblemático tema de la Reina del Tex-Mex Como la Flor, con la cual dejó a todos con la boca abierta, ya que lo hizo muy bien, pero muchos no evitaron compararla con Ángela Aguilar, ya que también le hizo un tributo a ella hace un par de meses, pero tal parece que Danna Paola la destronó.

Tal parece que la sensualidad que derrochó la intérprete de Oye Pablo causó tremenda sensación, que se convirtió en tendencia por lo que se comentó de todo en su aspecto, desde su sexy vestuario muy semejante a los palazzos de Selena Quintanilla, hasta los movimientos que realizó en la coreografía, dejando muy atrás a Ángela Aguilar.

Hay que recordar que en el videoclip que lanzó Ángela Aguilar hace tres meses, se puede ver un escenario más rosa en el cual abundan varias flores, además de una Ángela Aguilar más coqueta, pero sin duda alguna Danna Paola llegó para ponerle el toque picante al tema en Premios Juventud.

TE PUEDE INTERESAR: Premios Juventud 2020: Danna Paola y Sebastián Yatra la rompen en el escenario

Cabe destacar que entre los comentarios de los internautas sobre estas comparaciones destacan: No es por tirar hate pero no sé le compara a Selena creo que en un futuro sería Ángela Aguilar la que realmente debería cantar esas canciones; Cuando una canción es el ícono de un artista, es difícil que no haya comparaciones, igual le quedó muy bien, pero la voz de Ángela me encanta en música de mariachi; entre muchos otros.

¿Quién crees que tiene la mejor interpretación del tema Como la Flor de Selena? ¿Crees que Danna Paola destronó a Ángela Aguilar?