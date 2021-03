El día de hoy se llevará a cabo la edición 2021 de los Premios Grammy y sin duda, una de las categorías más esperadas por todos los fanáticos de la música era la de Mejor Actuación Pop Dúo o Grupo, en la que BTS, Ariana Grande y Lady Gaga, Taylor Swift y Bon Iver, Justin Bieber y Quavo, y J Balvin, Dua Lipa, Tainy y Bad Bunny competían por el premio.

La categoría se anunció en la premiere de los Premios Grammy 2021, misma que fue transmitida en YouTube. Tras anunciar a los artistas nominados, el presentador Jimmy Jam reveló que la canción ganadora era ‘Rain On Me’ de Lady Gaga y Ariana Grande.

Lady Gaga y Ariana Grande ganan la categoría a Best Pop Duo/Group Performance con 'Rain On Me'.

‘Rain on Me’ es una canción de Lady Gaga en colaboración de Ariana Grande y forma parte de ‘Chromatica’, el sexto álbum de la cantante, también conocida como “La Mother Monster”, quien hoy en día es considerada uno de los máximos exponentes del pop en inglés.

La victoria de Lady Gaga y Ariana Grande en los Premios Grammy 2021 establece un nuevo récord para la música pop debido a que el tema ‘Rain On Me’ se convierte en la primera colaboración femenina en ganar la categoría a Mejor Actuación Pop Dúo o Grupo.

ARMY arremete contra los Premios Grammy 2021

ARMY arremete contra los Premios Grammy por la derrota de BTS.

Uno de los artistas favoritos a ganar dicha categoría era BTS, pues no se puede negar que el tema ‘Dynamite’ logró convertirse en un hit a nivel mundial, además de romper récords de ventas y streams; esto fue posible gracias al apoyo incondicional de ARMY, nombre con el que se le conoce a sus fieles fanáticos.

Por tal motivo y tras darse a conocer que BTS perdió su única nominación en los Premios Grammy 2021, los fans arremetieron en contra de los organizadores del evento, a quienes acusaron de ser xenofóbicos. De igual modo se crearon tendencias en las redes sociales para demostrar su apoyo incondicional a Jin, RM, Jungkook, V, Jimin, Suga y J-Hope.

¿Crees que BTS merecía ganar la categoría a Best Pop Duo/Group Performance en los Premios Grammy 2021? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

