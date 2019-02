Premios Grammy 2019: BTS está nominado y entregará un galardón durante la ceremonia

El domingo 10 de febrero se realizarán los premios Grammy 2019 y BTS, la reconocida banda K- Pop del momento, estará en la gala de premiación. BTS está nominado a la categoría de Mejor Diseño de Grabación por su álbum "Love Yourself: Tear"junto a "Be the Cowboy" de Mitski, "Masseduction" de St. Vincent, "The Offering" de The Chairman y "Well Kept Thing" de Foxhole.

La producción publicada en mayo del año pasado debutó en el primer lugar de la lista Billboard 200 tras vender 135 mil ejemplares. Ellos subirán a la tarima principal para entregar uno de los galardones de la noche.

Kendrick Lamar y el canadiense Drake que parten como favoritos con ocho y siete nominaciones, respectivamente. Mientras que el sabor latino llega con Cardi B y J Balvin.

Camila Cabello, Demi Lovato y Luis Miguel son otros de los artistas con ascendencia hispana que impondrán la cuota latina en la ceremonia. El Sol de México encabeza los candidatos al Mejor Disco de Música Regional Mexicana con "¡México por siempre!".

El cine irrumpió con fuerza en los Grammy y se siente en la categoría a Canción del Año ─que a diferencia de la grabación premia la excelencia en la composición─ gracias a Childish Gambino, el alias musical del actor Donald Glover, y su fenómeno viral "This is America". Las nominaciones para Lady Gaga y Bradley Cooper por el tema "Shallow" de la cinta "A Star is Born" (2018); y el éxito de la banda sonora de "Pantera Negra" lo prueban.

