Premios GLAAD 2020: Netflix lidera en su lista de nominados ¡Conócelos!

Los premios GLAAD 2020 están a la vuelta de la esquina y en el anunció de su lista de nominados donde el gigante de los servicios de Streaming, Netflix, lidera la lista de nominados en su 31ra entrega anual.

Hay que recordar que los premios GLAAD reconocen la representación justa y precisa de personas LGBTQ en los medios de comunicación y la industria del entretenimiento, por lo que en esta ocasión los contenidos que forman parte del amplio catálogo de la plataforma están: mejor serie de drama (“The Politician”), reality (“Queer Eye”) y serie limitada (“When They See Us”, “Tales of the City”), además de tres candidaturas a mejor serie de comedia (“Dear White People”, “Sex Education”, “One Day at a Time”).

El segundo lugar se encuentra la cadena HBO que le sigue con ocho menciones, por su parte NBC, ABC y CBS obtuvieron cuatro cada una, ya que en general el GLAAD anunció 176 nominados en 30 categorías el miércoles pasado.

Premios GLAAD 2020: Netflix lidera en su lista de nominados ¡Conócelos!

Otras cintas que destacan entre las mejores películas se encuentra: “Rocketman”, “Bombshell” (“El escándalo”), “Downton Abbey”, “Booksmart” (“La noche de las nerds”) y “Judy”, mientras que en el apartado de mejor serie de drama incluye 10 candidatos, entre ellos “Pose”, “Euphoria” y “Killing Eve”.

En la categorías musicales, los mejores artistas fueron los raperos Lil Nas X, Young M.A y Kevin Abstract, la vocalista de Alabama Shakes Brittany Howard, el dúo de hermanas Tegan & Sara, la veterana cantautora Melissa Etheridge y los cantantes pop Adam Lambert, Kim Petras, Mika y King Princess.

¿Cuándo y dónde se realizarán los premios GLAAD 2020?

Los premios GLAAD 2020 se entregarán en dos ceremonias: Una que se celebrará en Nueva York el 19 de marzo y otra en Los Ángeles el 16 de abril, en donde la estrella pop Taylor Swift y la guionista, directora, productora Janet Mock serán reconocidas con premios especiales.

TE PUEDE INTERESAR: La serie de Aristemo recibe nominación a los GLAAD Awards

Cabe mencionar que Netflix ya se sacudió el fracaso que vivió en los Globos de Oro, donde sólo se llevó dos premios de los 34 a los que aspiraba, y ahora enfoca sus energías en sus apuestas para este año, con mejores posicionamientos.

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana.