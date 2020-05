Premios Emmy: Conoce a todos los nominados a lo mejor de la televisión matutina

Los Premios Emmy Matutinos revelaron este a los nominados para su 47 ° edición anual con General Hospital a la cabeza por sus 23 nominaciones mientras que Days of Our Lives y The Young and the Restless siguieron con 22 y 21, respectivamente.

CBS obtuvo la mayor cantidad de nominaciones a los Premios Emmy 2020, asimismo, la cadena anunció el miércoles que transmitirá el programa en junio. El festival anual de premios, que rinde homenaje a los logros sobresalientes en la programación de televisión diurna, se había estado ejecutando en línea, a través de las redes sociales o por televisión por cable desde 2012, por su parte CBS emitió por última vez los Daytime Emmys en 2011.

La 47ª edición de los Premios Emmy diurnos marcará la 14a vez que CBS ha transmitido la entrega de premios. Los premios se entregarán en las principales categorías, y los ganadores y otros invitados aparecerán desde su casa a la luz de la pandemia de COVID-19. Las categorías adicionales se anunciarán simultáneamente en Twitter, y otras se presentarán en una ceremonia separada en julio.

Aquí están los nominados de los dramas diurnos a lo Premios Emmys:

Serie Drama

El atrevido y la bonita

Days of Our Lives

Hospital General

The Young and the Restless

Mejor Actriz Principal en una Serie de Drama

Finola Hughes (Hospital General)

Katherine Kelly Lang (The Bold and the Beautiful)

Heather Tom (The Bold and the Beautiful)

Maura West (Hospital General)

Arianne Zucker (Days of our lives)

Mejor Actor Principal en una Serie de Drama

Steve Burton (Hospital General)

Thorsten Kaye (The Bold and the Beautiful)

Jon Lindstrom (Hospital General)

Thaao Penghlis (Days of our lives)

Mejor Actriz Secundaria en una Serie De Drama

Tamara Braun (Hospital General)

Rebecca Budig (Hospital General)

Susan Seaforth Hayes (Days of our lives)

Christel Khalil (The Young and the Restless)

Annika Noelle (The Bold and the Beautiful)

Mejor Actor Secundario en una Serie De Drama

Mark Grossman (The Young and the Restless)

Bryton James (The Young and the Restless)

Wally Kurth (Days of our lives)

Chandler Massey (Days of our lives)

James Patrick Stuart (Hospital General)

Paul Telfer (Days of our lives)

Mejor Actor Juvenil en una Serie De Drama

Sasha Calle (The Young and the Restless)

Olivia Rose Keegan (Days of our lives)

Katelyn MacMullen (Hospital General)

Eden McCoy (Hospital General)

Thia Megia (Days of our lives)

Mejor Actor Invitado en Serie de Drama

Elissa Kapneck (The Young and the Restless)

Michael Knight (Hospital General)

Eva LaRue (The Young and the Restless)

Jeffrey Vincent Parise (The Young and the Restless)

Chrishell Stause (Days of our lives)

La 47a edición anual de los Emmy diurnos se transmitirá el viernes 26 de junio a las 8 p.m. ET / PT en CBS.