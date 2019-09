Premio Nobel de la Paz: Martha Debayle da mensaje de solidaridad la comunidad LGBTTIQ

Martha Debayle es, sin duda, una de las mujeres con mayor éxito y popularidad en México, de hecho, según cifras, su programa de radio es el más escuchado, y el podcast número 1 a nivel mundial en Spotify. Por ello su presencia era importante para un evento como la Cumbre Mundial de Los Premios Nobel de la Paz.

En entrevista exclusiva para LA VERDAD, Martha Debayle aseguro que está feliz de estar en Yucatán transmitiendo en vivo su programa de radio, y dónde además participará de una mesa panel en la que expondrá diferentes temas, sobre el cómo una persona común puede contribuir a la paz del mundo a través de las redes sociales.

La mujer que ha sido reconocida con un leading ladies of entertainment, y resaltó que este evento es importante no sólo para Yucatán, sino para México y Latinoamérica. Martha Debayle invitó a la sociedad a no dejarse vencer en el trabajo de la búsqueda de la paz

Y es que hace unos meses estuvo la secretaria de turismo del gobierno del Estado de Yucatán en cabina con Martha Debayle, donde la conductora le cuestionó sobre el tema de la no aprobación del matrimonio homosexual, lo que la secretaría evadió ligeramente la pregunta. Ante ello le cuestionamos a Martha Debayle cuál era su opinión sobre el tema de la no aprobación a la modificación de la ley que permitiría a las personas de la comunidad LGBTTIQ, contraer matrimonio igualitario.

Martha Debayle lamentó muchísimo que en un lugar tan majestuoso como lo es Mérida todavía se den estos sucesos, pero qué es un cambio progresivo, y no pierde la esperanza de que va a ser algo que tarde o temprano será permitido en Yucatán.

“Creo que mi postura ante eso ha sido muy clara, de lo importante que es abrazar y respetarnos y celebrarnos por todo lo que somos, no importando cual sea nuestra orientación o preferencia sexual, y creo que es un paso que eventualmente tendrá que dar Yucatán, sin duda”. Nos contó en exclusiva.

Finalmente habló de su compromiso como figura pública y, el como lo que dice, piensa, y sobre todo lo que hace, ayuda a construir un mundo mejor.

