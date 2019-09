Premio Nobel de la Paz: Joy Huerta hasta las lágrimas tras hablar de su hija

El evento más importante para el mundo en Materia de Paz se está llevando a cabo en México, específicamente en Mérida Yucatán, y una voz que tanto ha buscado la paz es Joy Huerta, quien recientemente se convirtió en madre, y que, además ha tenido que enfrentar agresiones a su persona debido a sus preferencias sexuales.

En ese sentido, la intérprete de “la de la mala suerte”, tuvo la oportunidad de participar en la mesa panel “Las mujeres y la paz” a lado de las Laureadas Rigoberta Menchú, Berenice A. King, y de las periodistas Yuriria Sierra, y Paola Rojas, donde utilizaron la palabra para motivar a las mujeres a trabajar por un cambio a favor de la igualdad, y la culminación de la violencia.

Es por ello que Joy Huerta mencionó como hace uso de su responsabilidad social como figura pública y artista a llevar la paz

“Definitivamente el arte es una grandísima herramienta en términos de expresión, mencionaron varias cosas que no me quiero quedar con la duda, gran problema de la violencia viene del sentido de pertenencia, en el momento en el que decimos que estos asesinos tienen una mamá, una hermana, una hija, ya les estamos dando poder sobre ellas”, explicó.

Sin embargo, hubo un momento durante el discurso de la cantante que se quebró al recordar a su pequeña hija Noah, y el futuro que quiere para ella, pues espera que crezca en un ambiente donde la paz permanezca.

“Perdón que me ponga emocional, yo acabo de tener una nena, acabo de tener una hija, y para mi es vivirlo día a día, como puedo romper con los estereotipos, cómo puedo enseñarle a mi hija a que no por ser mujer ya tiene limitantes en esta vida, sino todo lo contrario, a que crezca y no nada más diga ‘me quiero casar’ sino que se pregunte cuáles son sus opciones”, resaltó la cantante.

La cantante concluyó su participación resaltando el papel primordial que juega la educación en un mundo con paz y sin violencia, y el como una buena educación ayudará a, largo plazo, tener personas más respetuosas.

