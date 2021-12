Premio Fashion Icon será otorgado a Kim Kardashian en los People's Choice Awards.

Kim Kardashian tiene un estilo galardonado. La celebridad y mega-magnate recibirá el premio Fashion Icon en los People's Choice Awards 2021 el 7 de diciembre, anunció el martes NBC y E!.

Según un comunicado de prensa de las redes, la fundadora de Skims, de 41 años, está siendo honrada por su "agudo sentido de la moda, su éxito empresarial sin precedentes y por transformar por sí sola la industria de la moda a través de sus diseños innovadores y su estilo que marca tendencias en el pasado. década."

Desde que apareció por primera vez en la pantalla chica en “Keeping Up With the Kardashians” de E!, que se estrenó en 2007 y se emitió su última temporada en 2021, Kim Kardashian ha aprovechado su popularidad televisiva en un imperio empresarial de mil millones de dólares.

¿Qué hace Kim Kardashian en el mundo de la moda?

Premio Fashion Icon será otorgado a Kim Kardashian.

Además de su compañía de modeladoras Skims, que recientemente colaboró con la marca de lujo Fendi, también Kim Kardashian supervisa dos marcas de cosméticos, KKW Fragrance y KKW Beauty.

Kardashian también es un elemento fijo en las alfombras rojas y en las primeras filas de la Semana de la Moda, por supuesto, y sale regularmente con looks arrancados de la pasarela (y raros archivos) de diseñadores como Balenciaga, Balmain, Versace y Mugler.

"Durante casi dos décadas, la evolución del estilo de Kim Kardashian West ha interrumpido e influido en las tendencias a nivel mundial y se ha consolidado como una fuerza a tener en cuenta dentro de la industria de la moda", dijo Jen Neal, vicepresidenta ejecutiva de eventos de entretenimiento en vivo, especiales y ¡MI! Noticias en NBCUniversal.

¿Por qué Kim Kardashian recibirá el premio?

"Por ser una inspiración cultural, pionera y mucho más, estamos ansiosos por honrar a Kim con el premio 'People's Fashion Icon' de este año", agregó la vicepresidenta ejecutiva Jen Neal.

No es la primera vez que el estilo de Kim Kardashian le gana una estatuilla. Anteriormente recibió el primer premio Influencer Award en los CFDA Awards 2019, para disgusto de algunos expertos de la industria, y recientemente se llevó a casa el honor de Brand Innovator en WSJ. Premios Innovadores 2021 de la revista.

La Verdad Noticias informa que Kim Kardashian se convierte en la cuarta ganadora del Fashion Icon Award, siguiendo los pasos de Tracee Ellis Ross, Gwen Stefani y Victoria Beckham.

