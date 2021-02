Preguntas que Shingeki no Kyojin debe responder antes de su final

Shingeki no Kyojin tiene los días contados. Después de casi una década impresa, la exitosa serie terminará en poco tiempo, ya que Hajime Isayama quiere cerrar la serie esta primavera y el anime está siguiendo sus pasos con Studio MAPPA.

Abril marcará el último mes de Attack on Titan, por lo que solo quedan algunos capítulos más en este momento. Y ahora, parece que los fanáticos se están uniendo para compartir las preguntas que necesitan ser respondidas antes de que se cierre el viaje de Eren Jaeger en el manga.

Todo comenzó en Twitter cuando el usuario ereniyegah publicó una lista especial. El internauta compartió solo algunas cosas que el manga aún no ha respondido, y les encantaría una respuesta en poco tiempo.

Shingeki no Kyojin: The Final Season (Studio MAPPA)

Misterios sin resolver en Shingeki no Kyojin

"El manga AOT termina en 2 capítulos y todavía no tenemos más explicación del origen de los Ackerman. ¿Por qué la sangre real es tan especial? ¿Cuál es la historia de fondo de Hange? ¿Dónde obtuvo la familia de Armin el libro sobre el mundo exterior?”, escribió el fan.

No pasó mucho tiempo para que otros fanáticos de Shingeki no Kyojin intervinieran con sus propios misterios. Algunos dicen que necesitan la confirmación del papá bebé de Historia, ya que solo se ha insinuado su identidad.

En cuanto a otros, quieren saber más sobre cómo se hicieron los muros reales en Paradis una vez que el rey Fritz dejó el continente. ¡Spoiler! Hay otros misterios flotando sobre el Camino Eldiano, así como la forma especial de Titán de Falco.

Obviamente, algunas de estas cosas no serán respondidas antes de que finalice Attack on Titan, pero los fanáticos todavía tienen esperanzas. La Verdad Noticias te actualizará cualquier misterio resuelto de la serie, entre más curiosidades.

Por supuesto, la pregunta más importante que los fanáticos deben responder tiene que ver con Eren. El soldado fue un héroe durante tanto tiempo, pero su giro villano en el arco final del manga sorprendió a los fanáticos de todo el mundo.

Su deseo de un genocidio global en Shingeki no Kyojin se siente fuera de lugar dadas las motivaciones de Eren, por lo que a los fanáticos les gustaría obtener una mejor razón del héroe. Y si no, es posible que su legado no se pueda salvar.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime.