Precuela de Los Juegos del Hambre será estrenada en noviembre del 2023

La precuela de The Hunger Games llegará a los cines en los próximos 18 meses.

En el marco de la realización del CinemaCon 2022 que se lleva a cabo en estos días desde el Caesars Palace en Las Vegas, Lionsgate reveló el logo y la fecha de estreno de The Ballad of Songbirds and Snakes, título en inglés con el que se le conoce a la precuela de la saga de Los Juegos del Hambre.

De acuerdo a lo relevado en el evento, la adaptación cinematográfica del nuevo libro de Suzanne Collis llegará a los cines estadounidenses el próximo 17 de noviembre del 2023. En lo que respecta al filme, se sabe que este será dirigido por Francis Lawrence y contará con un guión adaptado por Michael Arndt y Michael Lesslie.

Lionsgate compartió la fecha de estreno y el logo de The Ballad of Songbirds and Snakes.

Eso sí, la compañía productora se ha negado a revelar más detalles de este proyecto como la sinopsis oficial o elenco. Sin embargo, eso no ha sido impedimento para que los fans expresan su emoción ante esta buena noticia e incluso hubo quien creó un contador, el cual indica que faltan 566 días para disfrutar de nuevas aventuras en el universo de Panem.

¿De que tratará 'The Ballad of Songbirds and Snakes'?

Lionsgate ha preferido reservarse los detalles al respecto del elenco de The Ballad of Songbirds and Snakes.

‘The Ballad of Songbirds and Snakes’ fue lanzado en mayo del 2020 como el cuarto libro de la saga de Los Juegos del Hambre y la historia está ambientada antes de los eventos protagonizados por Katniss Everdeen y Peeta Mellark. Ahora, el protagonista de los hechos será Coriolanus Snow, cuyo personaje fue protagonizado por el actor Donald Sutherland.

Según lo revelado en el nuevo libro, la versión joven del personaje verá su vida cambiar cuando es elegido para ser el mentor de Lucy Gray Baird, una niña proveniente del Distrito 12 y que ha sido elegida para participar en la edición número 10 de Los Juegos del Hambre.

¿Dónde se puede ver Los Juegos del Hambre?

La saga protagonizada por Jennifer Lawrence fue un rotundo éxito a nivel mundial.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, la noticia de que Los Juegos del Hambre regresaba con un nuevo libro provocó que los fanáticos hicieran un maratón con las 4 películas, las cuales están disponibles en su modalidad streaming en las plataformas de HBO Max y Amazon Prime Video.

