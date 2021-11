Precio del perfume de Kim Kardashian

"Kim Kardashian" de Kim Kardashian, una de las muchas fragancias de la socialite tiene un precio de $566 pesos mexicanos, pero no es el único perfume que ha lanzado la estrella aunque si es uno de los más baratos que han sido lanzados en su línea.

Su línea de fragancias es solamente uno de los negocios de la estrella de Keeping Up With the Kardashians, que incluyen su marca de ropa modeladora Skims, su línea de cosméticos KKW Beauty e incluso sus acuerdos de publicidad con distintas marcas y empresas.

Gracias a estas marcas, empresas y acuerdos publicitarios es que Kim Kardashian oficialmente fue nombrada multimillonaria por Forbes, al igual que su pequeña hermana Kylie Jenner y su pronto ex-esposo, Kanye West lo fueron en el pasado.

¿Cómo huele el perfume de Kim Kardashian?

"Kim Kardashian Love" de Kim Kardashian

Aunque tiene muchas fragancias, una de las más populares es la que lleva su nombre y cuyo aroma representa a la socialite tan exótica gracias a su combinación de aromas como madreselva, mandarina, gardenia, nardos, jazmín, orquídea, haba tonka y madera.

El perfume fue compuesto por Claude Dir y pertenece a la familia olfativa Oriental Floral para mujeres. La fragancia se destaca por tener un toque extra de fuerza cuya combinación de aromas lo convierten en uno de los perfumes de mujer perfectos para el otoño.

Primer perfume de Kim Kardashian

Primer perfume de Kim Kardashian

Kim Kardashian de Kim Kardashian fue el primer perfume de la madre de 4; el éxito de su fragancia y demás proyectos de belleza como su propia línea de cosméticos y ropa interior avivaron el debate sobre quién gana más dinero del clan Kardashian-Jenner.

Eventualmente, Kim Kardashian se dejó llevar por la popularidad de ese y sus perfumes siguientes para fundar su marca de perfumes, KKW Fragrance perteneciente a su marca registrada de maquillaje y productos de belleza, KKW Beauty.

¿Cuántos perfumes tiene Kim Kardashian?

"Pure Honey" de Kim Kardashian

Como te hemos revelado en La Verdad Noticias antes, Kim Kardashian ha lanzado un total de 7 perfumes además de su homónimo: "Kim Kardashian Love" de 2011, "Gold" también de 2011, "Glam" y "True Reflection" lanzados en 2012, "Pure Honey" de 2013 y "Fleur Fatale" de 2014.

Además, las Kardashian se unieron para lanzar una nueva fragancia, o más bien, una línea completa inspiradas en el estilo de cada una, siendo la representativa de Kim Kardashian la más exótica de todas.

