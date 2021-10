Potro y Estefanía Ahumada se pelean en Inseparables y revelan por qué terminaron

Potro Caballero y Estefanía Ahumada dejaron ver sus problemas de pareja en la última semana de pruebas del reality show Inseparables y muchos piensan que en estas fechas ocurrió el detonante para que los famosos terminaran con su relación sentimental.

Como sabemos, el programa fue grabado hace varios meses en Colombia pero actualmente ya no están juntos y durante la transmisión de la quinta semana de pruebas vimos constantes peleas entre varios personajes de la casa, incluyendo a estas dos celebridades.

Como veremos en el video de abajo, los famosos debían transportar bebidas en copas como si fueran meseros pero también cruzar un par de obstaculos sin que se les derramaran sus bebidas, pero pocas personas lograron concretar con un buen número de estas.

Al finalizar su turno, vemos como el ex Acapulco Shore Potro y su ex se pelean por no seguir las instrucciones al pie de la letra.

Pleito de Potro y Estefanía Ahumada

Por otra parte, recientemente se filtró el rumor sobre que había engañado a Estefanía con un hombre pero esto fue aclarado en una entrevista reciente con Shanik Berman, en donde dijo que su noviazgo se terminó por la monotonía.

“Cuando cumplimos un año y cachito de novios, todo se volvió rutinario. Fue muy intenso porque estábamos todo el día juntos: trabajamos juntos, dormíamos juntos, vivíamos juntos y la convivencia no era fácil”, expresó el famoso.

“Sí, por mutuo acuerdo, ya que estábamos en diferentes frecuencias y es de sabios decir: ‘Ahorita no podemos entregar el cien’. Me cae bien, es una mujer excelente, pero ahorita no quiero tener novia, me voy a aventar un rato soltero”.

¿Cuándo transmiten Inseparables?

Inseparables es un reality show de Televisa que únicamente se transmite de lunes a jueves en un horario de ocho a diez de la noche a través de Canal Cinco. En este comenzaron 13 parejas de famosos a enfrentarse en diferentes dinámicas para ganar dos millones de pesos. El show se grabó en Colombia hace un par de meses.

