Potro y Brenda Zambrano se agarran en Inseparables con fuerte pelea

Luis Caballero mejor conocido como Potro y Brenda Zambrano tuvieron una fuerte pelea en el episodio de ayer en el reality show Inseparables ya que dejaron claro que su relación de amistad está fracturada y que ya no se llevan bien. A través de una fuerte dinámica, los famosos sacaron sus trapitos al sol causando gran polémica en la casa.

Incluso cuando todos los personajes regresaron a la casa, Potro dirigió unas palabras para sus compañeros aclarando que él no era un hipócrita ya que en la eliminación pasada, Nathalia Casco y DJ Licona divulgaron que él había hablado mal de sus compañeros, entre ellos, Guty, el novio de Brenda.

Esto provocó la ira de Zambrano quien como bien sabemos, no suele quedarse callada y siempre expresa sus descontentos, pero en esta ocasión puso a temblar a todas las parejas de Inseparables quienes no están acostumbrados a la polémica como ella y Potro que estuvieron en Acapulco Shore.

¿Qué se dijeron Brenda Zambrano y Potro?

Los famosos tuvieron un encontronazo porque la ex Acapulco Shore, Brenda le insinuó que él no dice las cosas de frente, argumentando que intentó sacar a Bobby Larios en la eliminación pasada de la casa cuando ha dicho que son buenos amigos.

En ese contexto, Luis se defendió diciendo que Bobby sabía desde el principio que él haría esa estrategia ya que Larios y Evelyn Umpierrez ya han sido nominados tres veces y por estadística, no merecían seguir en la competencia.

Potro incluso le pidió al ex actor de telenovelas que alzara la voz y declarara frente a todos que ya habían hecho esa estrategia desde antes y que incluso él pidió que no los salvaran porque no era justo para los demás, aunque aún así, el odio a DJ y Casco fue superior y los expulsaron de la competencia, salvando por tercera vez a Bobby y su esposa venezolana.

Los famosos han estado incómodos en los últimos capítulos por los enfrentamientos entre parejas además que en las pruebas han tenido que decir cosas de frente como “a quien eliminarías”, “quienes no son un ejemplo a seguir en la competencia”, “a quien espiarías si fueras invisible”, entre otras preguntas incómodas que avivaron las diferencias entre los integrantes.

Al final de esta prueba, pocas parejas lograron ganar, únicamente Jimena Longoria y Gualy Cardenas, Brenda y Guty y Jhos y Yurem.

¿Cuándo pasan Inseparables?

Inseparables es un reality show de Televisa que se transmite de lunes a jueves a través de Canal 5. En este compiten 13 parejas de celebridades por dos millones de pesos. En el programa hay pruebas de destreza mental y pruebas físicas, dando la oportunidad a todos de ganar. Actualmente han expulsado a tres parejas, y está corriendo la cuarta semana.