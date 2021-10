Potro rompe en llanto al ver expulsado a Bobby Larios en Inseparables

Luis Potro Caballero, rompió en llanto al ver cómo fueron expulsados Bobby Larios y Evelyn Umpierrez del reality show, Inseparables, ya que los famosos lograron un vínculo emocional muy estrecho. Incluso cuando fue el turno de dar su opinión y voto, Luis intentó no hablar y le pidió a Estefanía Ahumada que hablara por él.

Este jueves 21 de octubre fue la cuarta eliminación del reality show e impresionantemente Bobby y Evelyn estuvieron nominados cuatro veces pero lograron salvarse durante tres ocasiones y aunque querían seguir en la competencia, no lograron vencer a Adrián y Mariazel.

Los famosos no pudieron sobrevivir a la cuarta nominación ya que para muchas parejas de la casa, se les hacía muy injusto que ya se hubieran salvado en tres ocasiones, y en esta cuarta semana, decidieron darle una segunda oportunidad a Mariazel y Adrián.

Bobby Larios abandonó Inseparables

Luis Cabellero no pudo evitar romper en llanto e incluso mencionó que aunque él hubiera salido del reality, no le dolería tanto cómo ver partir a Bobby y a su esposa venezolana.

Cabe destacar que el actor y su esposa, se caracterizaron por ser unos de los más melosos y amorosos de la casa, lo cual ha inspirado a sus compañeros e incluso les aplaudieron de pie a la hora de marcharse.

Durante las cuatro semanas que estuvieron en Colombia, demostraron ser una pareja sólida y conmovieron también al declarar que aunque no pueden tener hijos, su amor es más fuerte que nada.

¿Potro y Estefanía Ahumada siguen siendo novios?

Potro y Estefanía Ahumada ya no siguen siendo novios sin embargo, han demostrado que no ha rencores entre ellos, ya que Luis Caballero ha compartido imágenes que se filmaron durante el programa Inseparables 2021, dejando en claro que no terminó mal con la bella actriz aunque algunos periódistas de espectáculos, han rumorado que la guapa española se cansó de las infidelidades del famoso influencer y cantante.

