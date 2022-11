Potro ataca a Ema Pulido y defiende a Mane en “Las estrellas bailan en hoy”

Esta situación entre Potro y Ema Pulido comenzaron desde el inicio del reality show de baile “Las estrellas bailan en hoy”, pues él y su pareja Manelyk González han recibido muy malas críticas por parte de la jueza.

Por este motivo han tenido varios desacuerdos que hasta llevaron al Potro a decir que Ema Pulido tenía preferencia por la pareja compuesta por Candela Márquez y Carlos Speitzer, quien como te contamos en La Verdad Noticias, este participante ha tenido varias discusiones con Mane, ya que anteriormente fueron pareja de baile.

Ahora, la nueva disputa entre Potro y la jueza del reality del programa “Hoy” fue por las duras críticas que volvió a darle a Mane, quien en esta ocasión bailó sola, ya que él hizo un viaje fuera del país.

¿Qué dijo Potro de Ema Pulido?

Potro compartió un video en sus redes sociales en el que se lanzó contra Ema Pulido por cómo criticó a Mane quien este viernes bailó sola la canción de Beyonce “Single Ladies” en “Las estrellas bailan en hoy”.

Asimismo, aprovechó a explicar que dejó sola a su compañera de baile porque viajó a Filadelfia para asistir a una carrera de Rocky Balboa.

"Mane ya sabía que no iba poder estar, pero lo hizo increíble, tiene todo mi apoyo es una superfregona, que no le importe la calificación que haya puesto esa señora ridícula, que la verdad es que no hay chile que le embone, todo está feo, nada está bien, todos bailan mal” afirmó el Potro.

¿Qué pasó con la novia de potro?

El Potro y su ex novia.

El cantante e influencer Luis El Ptoro terminó con su novia el año pasado, asegura que fue lo mejor porque tenían una relación muy tóxica. Además, ahora corre el rumor de que podría estar enamorado de Manelyk González.

