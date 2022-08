¿Potro Caballero y Laura Bozzo podrían tener una relación sentimental?

No podemos negar que la segunda edición de ‘La Casa de los Famosos’ estuvo llena de conflictos entre los integrantes, sin embargo, también tuvo sus momentos divertidos, como la vez en que Luis ‘Potro’ Caballero le dio un apasionado beso a Laura Bozzo.

El romántico acercamiento entre el exparticipante de ‘Acapulco Shore’ y la polémica peruana volvió a repetirse cuando la conductora salió del programa, por lo que muchos comenzaron a pensar que Caballero podría ser la nueva conquista de Bozzo.

Ante las especulaciones, es el mismo Luis ‘Potro’ Caballero quien revela si tendría una relación con Laura Bozzo, pues, durante su estadía en el programa, ambos se habrían vuelto bastante cercanos.

Primeramente, el influencer contó cómo se dio el beso que se dieron la conductora y él, dentro de la casa, aclarando que, al principio, se planeó como un ‘beso de tres’ con Toni Costa, pero que el bailarín se habría negado de último minuto.

¿Potro Caballero aceptaría una relación con Laura Bozzo?

“Fue un tema que se había planeado como un ‘beso de tres’, Tony Costa nos dejó tirados, entonces nos lo dimos nosotros y, obviamente, le di la bienvenida a Laura a la vida real, otra vez con un beso y fue muy divertido”, señaló el joven en un encuentro con la prensa.

Ante la idea de tener una futura relación con la conductora, Caballero mencionó que él se ha destacado por tener “un buen gusto”, y, pese a que aclaró que Bozzo era una mujer “muy hermosa”, expresó que le gustan las mujeres jóvenes.

"Siempre me he caracterizado por tener un buen gusto"

"No digo que Laura no sea una mujer hermosa, pero, obviamente, algo que vaya de acuerdo a mi edad, a mi personalidad. Yo no podría soportar a Laura todos los días, así, despertando con ella”, confesó.

Laura Bozzo y el Potro son buenos amigos

Sin embargo, afirmó que entre los dos hay una gran amistad y que hasta prometió invitarlo a su casa de Acapulco, Guerrero, para pasar el tiempo.

“Laura y yo somos grandes amigos, quedó de invitarme a Acapulco, ahorita ya se está relajando allí en su casa, en la alberca y todo. Después de 90 días encerrado, imagínate llegar a Acapulco, lo último que quieres hacer es estar viendo a las mismas personas con las que estuviste encerrado todo el tiempo”, manifestó.

Por otra parte, se mostró alegre por la victoria de Ivonne Montero en ‘LCDLF2’, pues compartió que le tiene mucho aprecio a la actriz, además de que siempre la vio como una “ganadora potencial”.

