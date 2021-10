Potro Caballero enloquece y hace berrinche en Inseparables

Luis Potro Caballero siempre se ha distinguido por ser un tanto conflictivo cuando se enoja y en el reality show Inseparables su actitud no ha sido la excepción y aunque se mantuvo muy calmado las primeras tres semanas, el estrés le está afectando y teme ser el próximo expulsado de la casa.

En este reality show empezaron 13 parejas a concursar por dos millones de pesos pero actualmente sólo quedan nueve y cada semana las pruebas son más difíciles además que las apuestas de dinero van aumentando.

Luis de Acapulco Shore se ha convertido en un influencer de las redes sociales ya que cuenta con más de 2.7 millones de seguidores en su cuenta y desde que lo vimos en este reality de MTV, notamos que es algo explosivo cuando algo lo hace enfadar.

Potro enloquece en Inseparables

En la prueba del día de ayer, tenian que convertirse en meseros de un bar y trasladar charolas con tragos sin que estos se derramaran pero la dificultad aumentaba ya que para poder pasar de un lado a otro debían a travesar ciertos obstaculos que complicaban en gran medida el reto.

Potro y su ex novia han demostrado ser muy competitivos en las dinámicas y cuando pierden suelen enfadarse pero en esta ocasión incluso entre ellos se enojaron y discutieron un par de palabras frente a las cámaras.

"Por qué nunca aceptas lo que te digo, por eso te lo estoy diciendo", le reclamó Estefanía Ahumada.

Por su parte, Luis mencionó "yo me desespero muy fácil, me saturo y empiezo a mentar madres", pero los internautas no le perdonan que se haya comportado así con su ex novia e incluso insinúan que ahí fue cuando la pareja comenzó a separarse.

El famoso ha sido tachado de hipócrita por otros integrantes de la casa y aunque ha intentado limpiar su nombre, los escándalos continúan.

¿Cuándo se transmite Inseparables?

El reality show Inseparables de Televisa se transmite de lunes a jueves por Canal Cinco, en un horario de ocho a diez de la noche.

