Sony Pictures retrasó el estreno de su tan esperada película, el 24 de septiembre, pero ahora por fin en un póster de Venom 2 revela la fecha de estreno en México la cual será el próximo 14 de octubre de 2021.

El estreno Venom: Let There Be Carnage fue retrasado tres semanas más y reprogramó su lanzamiento en Estados Unidos para el próximo 15 de octubre, debido a la situación por el COVID-19, por lo que México verá el estreno un día antes que EEUU.

Recientemente La Verdad Noticias dio a conocer que “Venom 2” estrenaría su primer tráiler, el cual revelaría parte de la trama de la película.

Póster de Venom 2 revela la fecha de estreno en México

Aunque a inicio de la pandemia la industria del cine se paralizó esta es la primer vez que Venom 2 se retrasa.

Es la primera vez en meses que un estudio decide retrasar el estreno de un blockbuster del tamaño de Venom 2, que se dice estará spiderman, esto porque incluso se rumoró que Hollywood vive su peor crisis económica, debido a que a inicio de la pandemia toda la industria del cine se paralizó por completo.

Casi todas las películas en existencia retrasando sus estreno no solo como una medida de seguridad sino también para esperar un escenario perfecto en el que pudieran asegurar los éxitos de sus cintas en las taquillas, pero que con el paso de los meses los cines volvieron, de alguna forma, a la normalidad.

Primera película retrata de 2021

Esta es la primera vez en un buen tiempo que una película es retrasada una vez más, mientras que Disney y Marvel planean seguir con los estrenos de sus películas con relativa normalidad.

La próxima película de Marvel que llegará a los cines pronto será Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos el próximo 3 de septiembre.

Por ahora e Póster de Venom 2 revela la fecha de estreno en México, de la cinta dirigida por Andy Serkis y escrita por el actor de Venom, Tom Hardy, junto a Kelly Marcel. La película es protagonizada por Hardy, Woody Harrelson, Michelle Williams y Naomie Harris.

