Post Malone sufrió aparatosa caída en pleno show; se golpeó el rostro

El rapero estadounidense conocido como Post Malone ha causado todo un revuelo en las redes sociales, luego de la aparatosa caída que sufrió en el escenario, por lo que en La Verdad Noticias te compartimos el video que ha difundido la cuenta de Instagram de Chisme No Like.

Y es que, el compositor ha compartido su música en los escenarios, pero en su reciente show en la ciudad de San Louis ocurrió un accidente en el escenario que quedó registrado, lo que ha preocupado a los fans del rapero.

Recordamos que en el 2021 te compartimos en las noticias de la farándula que luego de un tiempo de no haber compartido nueva música, regresó con "Motley Crew". El video musical del tema se lanzó en julio de ese mismo año.

Video de la caída de Post Malone

En el perfil de Instagram del programa se puede apreciar que el artista estaba saludando a los fans, pero no se percató del espacio en medio de la plataforma y cayó, se golpeó las costillas y el rostro, por lo que interrumpieron el audio y llegó el personal de seguridad.

Por su parte, los usuarios reaccionaron y comentaron lo siguiente: "Hasta cuando este tipo de escenarios tan mal hechos", "A quien se le ocurre hacer ese hueco ahí", "Se dio duro". Fueron algunos comentarios, mientras que otros se burlaron de él.

Te puede interesar: Post Malone da la bienvenida a su bebé y anuncia compromiso con su novia

¿Cuántos años tiene Post Malone?

El cantante tiene 27 años de edad

El cantante estadounidense tiene 27 años de edad. Se dio a conocer en la música por el sencillo “White Iverson” y con la canción “Congratulations”. Este tema fue uno de los más escuchados. A finales del 2021 Post Malone estrenó "One Right Now" con The Weeknd.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram