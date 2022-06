Post Malone revela la desconcertante cifra de cigarros que fuma al día.

Recién salido del lanzamiento de su bien recibido álbum Twelve Carat Toothache, Post Malone se unió al equipo de podcast de Full Send para una entrevista de casi dos horas durante la cual se habló de su afinidad por los cigarros.

Alrededor de la marca de las 12:11 en el video de arriba, se le pidió a Posty que revelara cuántos cigarrillos fuma normalmente en un día determinado.

“En un día realmente terrible… hay una línea muy fina entre un día terrible y un buen día”, dijo el rapero Post Malone. “40, 45. Para cuando le pido a Ben el segundo paquete, estoy como, 'Está bien amigo, relájate'... Pero luego, cuando abro el tercer paquete, pienso: 'Soy un completo pedazo de mierda y necesito irme a dormir'”.

¿Cuántos cigarros fuma Post Malone diariamente?

Cuando se le pidió que revelara la mayor cantidad de cigarrillos que "ha fumado en un día", el rapero Post Malone estimó que el conteo fue "probablemente, como 80", o aproximadamente cuatro paquetes. También dijo que solía fumar en la cama pero que ya no lo hace.

“Ahora tengo, como, una zona especial que tiene mi PC y mi mierda de Magic the Gathering , así que solo voy allí y pincho cigarros y construyo mazos y muero en Apex Legends ”, dijo.

En cuanto a si le preocupa o no que el hábito tenga un impacto negativo en su voz, Posty señaló a Johnny Cash como un ejemplo de alguien que todavía "sonaba bien" a pesar de fumar.

“Sí, definitivamente lo ha hecho”, dijo cuando se le preguntó si le preocupaba que fumar pudiera “arruinar” su voz. "Pero quiero decir, Johnny Cash fumó toda su vida. Sonaba genial, ¿sabes?".

Post Malone tiene problemas para dormir por ansiedad

Post Malone revela la desconcertante cifra de cigarros que fuma al día.

El rapero Post Malone reveló que es un "durmiente terrible", como resultado de su ansiedad. “Estoy súper ansiosa todo el tiempo y luego me despierto y no me siento bien, como si no me sintiera al cien por cien. Y a lo largo del día, estoy como, 'Oh hombre, estoy tan jodidamente cansado'".

Durante la entrevista, Posty también habló sobre su amistad con Justin Bieber, para quien abrió en su “Purpose World Tour” en 2016. “Es el mejor. Qué muchacho”, dijo. “Yo [no] ni siquiera tenía un disco y él fue muy amable conmigo desde el principio. Y eso me encantó”.

La Verdad Noticias informa que, se espera que Twelve Carat Toothache, que presenta apariciones de The Weeknd, Doja Cat y Gunna, debute en el número 2 en el Billboard 200.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.