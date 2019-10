Post Malone LIDERA nominaciones en los AMAs 2019 (FOTOS)

Los American Music Awards 2019 han revelado su lista completa de nominados para su próxima entrega, en donde resalta el cantante Post Malone con el mayor número de nominaciones.

Dick Clark productions dio a conocer que Malone recibió siete postulaciones, que incluyen artista masculino favorito de pop/rock, artista favorito de rap/hip hop, álbum favorito de rap/hip hop por "Hollywood's Bleeding" y canción favorita de rap/hip hop por "Wow"; mientras que la debutante Billie Eilish y Ariana Grande obtuvieron seis cada una.

Bad Bunny

Por otro lado Taylor Swift, quien ha ganado 23 AMAs, compite por cinco trofeos y podría superar la marca del difunto Rey del Pop, que llegó a recibir 24 y Bad Bunny, J Balvin y Ozuna se encuentran entre los cantantes de música urbana, favoritos al premio a artista latino del año.

Hay que destacar que los AMAs son elegidos por votación de los fans y se transmitirán en vivo el 24 de noviembre desde el Teatro Microsoft en Los Ángeles.

Taylor Swift

El mega éxito de Post Malone con Swae Lee, "Sunflower", de la cinta animada laureada con el Oscar "Spider-Man: Into the Spider-Verse" (“Spider-Man: Un nuevo universo”), compite por los premios a la canción favorita de pop/rock y colaboración del año.

Entre las nominaciones que obtuvo Taylor Swift se encuentran artista femenina favorita de pop/rock, artista adulto contemporáneo favorito, álbum favorito de pop/rock por "Lover" y video musical favorito por su himno por la igualdad de derechos "You Need to Calm Down".

Lizzo

Otras nominaciones que han sido la novedad de esta nueva edición fue la de la cantante Lizzo, quien recibió tres candidaturas, pero su éxito "Truth Hurts", que tiene siete semanas en el tope de la lista Hot 100 de Billboard, no está entre los postulados.

Cabe destacar que las recientes nominaciones a los AMA de este año reflejan el periodo del 28 de septiembre del 2018 y el 26 de septiembre del 2019 según se ha informado en la revelación de la famosa lista.