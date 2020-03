Post Malone CALMA los rumores sobre problemas de drogadicción

Post Malone quien es un exitoso rapero, compositor y productor estadounidense y que reciente causó preocupación por su comportamiento en uno de sus conciertos, ahora ha hablado de los fuertes rumores que surgieron a raíz de ello.

Resulta que en días pasados Post Malone había causado la preocupación de sus millones de fanáticos, ya que el artista había confesado que sus tatuajes en el rostro eran una medida para protegerse de sus inseguridades y ahora sus presentaciones lo han mostrado con un posible abuso de las drogas.

Post Malone comentó días antes de su Runaway Tour: “Los tatuajes de la cara provienen de un lugar de inseguridad, donde no me gusta cómo me veo. Así que me puse algo genial allí para poder mirarme y decir ‘te ves genial’. Así logré tener un poco de confianza en mí mismo cuando se trata de mi apariencia”.

Post Malone aclara los rumores de drogadicción

Post Malone después de todos los rumores que preocuparon a sus fanáticos respecto a su salud después de que circularan vídeos en redes sociales, los cuales despertaron la preocupación de algunos internautas, por su extraña actuación ha dado la cara para defenderse.

El pasado viernes durante un concierto en Memphis, Tennessee,el cantante tomó un descanso de la presentación para explicar que "no está drogado" y se siente mejor que nunca: “No estoy drogado. Me siento de lo mejor que he sentido en mi vida. Y es por eso que puedo reventarme el c*lo para estos espectáculos y caer al suelo y hacer toda esa diversión”.

Pero eso no fue todo pues el cantante Post Malone, también mostró su gratitud por preocuparse por su estado de salud: “Pero para cualquiera que esté preocupado aquí, aprecio el amor y el apoyo, pero me siento fantástico y no estoy drogado”.

Cabe destacar que en medio de la discusión en twitter, algunos fanáticos se hicieron eco de Malone y dijeron que los momentos virales son simplemente parte de sus actuaciones de conciertos regulares.