'Positions', de Ariana Grande recibe fuertes CRÍTICAS

El sexto álbum de la joven cantante Ariana Grande, de 27 años, ‘Positions’, es un asunto optimista y la ve celebrando su nueva relación con el agente inmobiliario Dalton Gomez.

Varios medios, incluidos The Evening Standard, The Telegraph y The Independent, le otorgaron tres estrellas y te tenemos todos los detalles en La Verdad Noticias.

NME dijo que el álbum "carece de los megavatios pop belters de lanzamientos anteriores".

La crítica Hannah Mylrea dijo en su propia reseña de tres estrellas: "Como introducción a la próxima era de la carrera de Grande, es sólida, pero no puedes evitar sentir que le falta algo de su brillo característico".

Alexis Petridis de The Guardian estuvo de acuerdo y escribió: "Las posiciones se ocupan de un profesionalismo pulido, no de una emoción acelerada.

"No hay una pista destacada obvia, ni es la mezcla heterogénea de posibles singles que constituyeron [su último álbum] Thank U, Next.

"Combinado con el ritmo lánguido al que avanza Positions, el efecto general es que las pistas individuales se desangran en una toma larga a cámara lenta".

Ariana Grande está acreditada como compositora en las 14 pistas, mientras que otros contribuyentes incluyen a Ryan Tedder y su compañera de escritura Victoria Monet.

El nuevo álbum de Ariana Grande recibió fuertes críticas

'Hermosa voz'

"Positions es un revolcarse amado en todos los aspectos de una relación nueva y seria, desde la relajada vida doméstica hasta las preocupaciones sobre si esta realmente puede durar, hasta cantidades extraordinarias de sexo", dijo David Smyth de The Evening Standard.

"La voz de Grande es una cosa de gran belleza, volando y revoloteando sobre un lujoso telón de fondo musical que esta vez está dominado por violines y chelos".

Pero mientras elogia las voces y los arreglos musicales, dijo que el contenido lírico dejaba mucho que desear.

"A menudo se dice que un talento así podría cantar el directorio telefónico y hacer que suene hermoso. Grande lo intenta, rara vez intenta explorar su situación en términos poéticos".

Varios críticos señalaron que Positions es la oferta musical más atrevida de la carrera de Grande.

El álbum y el título del sencillo principal, junto con canciones como 34 + 35, dejan pocas dudas sobre lo que canta Grande.

"Ariana tiene una cosa en mente: sexo. Mucho sexo", escribió Alim Kheraj de i-D. "Las siguientes 13 pistas son algunas de las canciones más excitantes que Ariana haya lanzado.

"Todos estos juegos románticos pueden ser demasiado para algunos, especialmente teniendo en cuenta que, sin embargo, llevamos muchos meses en una pandemia que, para muchos de nosotros, ha detenido cualquier actividad amorosa o íntima".

Kate Solomon de The Telegraph dijo: "Positions no es tan inmediato como el trabajo por el que se conoce a Grande, aunque encontrará muchos fanáticos. No hay grandes éxitos, ni ganchos obvios y demasiadas palabras agrupadas en 14 canciones relativamente cortas y, a veces, idénticas. Pero explora un nuevo territorio para el cantante: nuevas relaciones, un nuevo sonido, un nuevo sentido de sí mismo".

Los dos álbumes anteriores de Grande fueron lanzados después de haber experimentado tragedias personales de alto perfil.

Sweetener, lanzado en 2018, fue su primer álbum desde un ataque terrorista en uno de sus conciertos en Manchester, mientras que Thank U, Next siguió al suicidio de su ex novio Mac Miller.

El nuevo álbum la ve de una forma más optimista, exudando una mayor sensación de comodidad y confianza.

'Seguro y maduro'

"Positions” se trata de emerger del otro lado, el tipo de arco de redención de la psicología pop que encantará a la base de fans jóvenes y emocionalmente informados de Grande", escribió Emily Bottle de The New Statesman.

En una de las críticas más positivas, Bottle dijo que "no había pistas fallidas" en el disco.

"Lo que hace que este álbum sea tan seguro y maduro es su sentido abierto y practicado de identidad individual", dijo. "Ariana Grande sabe exactamente lo que está haciendo, que es crear música que capture la época".

La naturaleza personal de la letra fue elogiada por Adam White de The Independent, quien dijo que el álbum "a veces se siente como escuchar las notas de voz de alguien, mientras Grande canta velozmente a través de sus confesiones más íntimas".

"Es por eso que Grande siempre se ha sentido particularmente comprensiva", continuó. "Un verdadero trabajo en progreso abierto sobre sus melancolías y fallas.

"Es agradable y atractiva como artista, incluso cuando está en su momento más creativo y estático, decidiendose por lo que es cómodo en lugar de algo ligeramente peligroso. Como todos nosotros este año, probablemente solo necesite salir más de la casa.

"Lockdown probablemente no ayudó en términos de colaboradores, con Positions aparentemente grabados en casa o sobre Zoom, las zonas de confort se mantuvieron completamente. Aquí también hay un toque del síndrome de Spotify, con canciones breves y concisas para beneficiar la lista de reproducción".

El álbum incluye invitados de Doja Cat, The Weeknd y Ty Dolla $ ign. Pero para Alexa Camp of Slant, no ofreció suficientes ideas nuevas o innovación.

"Demasiadas canciones de Positions se basan en el mismo trap-pop de medio tempo que pobló los dos trabajos anteriores de Grande, en particular Thank U, Next", escribió.

"Lo que alguna vez pareció refrescante en su minimalismo, rápidamente comienza a sentirse insustancial. Podría ser el momento de que el acróbata vocal reinante del pop contemporáneo se comprometa más plenamente con algunas posiciones nuevas".