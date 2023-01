¿Posible reconciliación?, Manelyk habla del excompromiso de Karime Pinter

Recientemente, la estrella de reality show Manelyk González dio sus primeras declaraciones sobre el fallido compromiso de su excompañera de programa Karime Pinter y el empresario Erez Myara.

En fechas recientes la celebridad de Acapulco Shore, Karime Pindter anunció con bombo y platillo que se encontraba comprometida con Erez Myara, un empresario de origen israelí que participó brevemente en la décima temporada el popular reality show de MTV.

Sin embargo, lo último que supo de este compromiso es que la boda no llegará, ya que la pareja decidió no seguir con los planes y hay quienes piensan que todo fue un montaje.

La historia de amor entre Karime y Erez no inició con el pie derecho, pues el exprometido de la 'Matrioshka' fue pareja de Nallely Esparza, una de las mejores amigas de la empresaria y cantante, y para hacer peor esta situación el empresario israelí continuaba buscando a Nallely aunque ya se encontraba comprometido.

Esta información llegó a Karime junto con unas fotografías filtradas en las que su expareja aparece con su novia anterior, aunque ya le había dado el anillo de compromiso a la estrella de Acapulco Shore.

Las imágenes rápidamente encendieron los rumores de los planes de llegar al altar nunca fueron reales y que Erez Myara nunca había terminado su relación con Nallely Esparza, lo que Karime desmintió y asegura que todo fue real.

La participante de Las Estrellas Bailan en Hoy fue cuestionado sobre el fin del compromiso de Karime, quien fue su amiga durante su paso por Acapulco Shore, a lo que respondió que “No estaba enterada, pero ya llegará”, refiriendo a que espera que su examiga encuentre pronto el amor.

De igual forma respondió si ella desea recuperar su amistad con la youtuber, a lo que la cantante respondió:

“Yo no estoy peleada con ella, ni con nadie. Simplemente, aprendí a depurar a personas que en este momento no quiero en mi vida, en su momento me dieron mucho, pero ahorita no me sirven".