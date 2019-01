Poseedora de una voz privilegiada y una calidad única

La talentosa intérprete María Teresa Gómez presentará un tributo a Mercedes Sosa, la mayor exponente del folklore argentino, el sábado 9 de febrero en el Centro Cultural Dante, el cual dará inicio en punto de las 21:30 horas.

María Teresa Gómez lleva ya casi 30 años dedicada en absoluto a la música. “Yo no trabajo en otra cosa, he estado dedicada totalmente a esto”, señaló la diva, quien siempre ha recibido el cariño del público de Yucatán y otras latitudes.

María Teresa Gómez platicó con Grupo Editorial La Verdad.

¿Cómo estás de salud actualmente?

Hace tres años que tuve problemas de salud, el año pasado me rompí una rodilla por querer montar mi caballo, pero bendito sea Dios ahora ya todo está bastante bien.

¿Cómo te defines como artista?

En una intérprete, yo pienso que lo importante es que el mensaje que haya hecho el compositor con su canción se proponga de la manera en la que está conceptualizado, un intérprete tiene que ver con lo actoral también, yo tengo esa facultad, puedo llegar a la gente y hacerle sentir lo que está propuesto musicalmente.

Ya son casi 3 décadas dedicada a cantar y propiciar emociones en la audiencia.

¿Recuerdas cuando decidiste ser cantante?

Desde muy niña tuve contacto con la cuestión artística, porque mi mamá era cantante y actriz en las obras del teatro Héctor Herrera, además mi papá era un destacado tramoyista, premiado y todo, así que desde niña tuve el bagaje.

¿Cómo logras transformarte en el escenario?

Yo creo que alguna manera las personas que nos dedicamos a lo artístico venimos ya también con un don, a algunos se les da una manera sencilla, a otros les cuesta más, yo me considero una gente que nací para esto, se me ha dado, lo amo, también tengo una gran pasión y desde niña lo he estado haciendo.

¿Cuándo viajarás a Argentina?

En el mes de abril, viajaré con Malena Durán para realizar una serie de presentaciones en Buenos Aires y otras ciudades.

Ricardo D. Pat