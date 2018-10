Portero confirma que Marjorie metió a su departamento a Gabriel Soto y Adrián Uribe

El portero de Marjorie de Sousa no le pareció que le estén poniendo los cuernos a Julián Gil y decide hacer fuertes declaraciones acerca de los rumores de que la actriz era amante de Gabriel Soto.

Julián Gil y Marjorie de Sousa

Don Gaudencio Bolaños contradijo a Marjorie después de que esta pidió que se disculparan con ella por decir que fue la amante de Gabriel Soto, pues el portero de la actriz afirmó lo siguiente:

“Cuando andaba con Julián Gil, sí metía a escondidas a Gabriel y también a Adrián Uribe” El señor agrega también que cuando Marjorie andaba con Julián Gil, él le decía :

"Él me dijo: ‘cabrón, ¡ahí le encargo a la señora!’; se le veía bien entusiasmado, pero hubo cosas que la verdad ya no me latían, cuando él no venía y la mamá de Marjorie no estaba, llegaba Gabriel Soto a visitarla“

Y por si fuera poco, también Adrián Uribe

En cuanto al actor y cómico Adrián Uribe dijo:

“A Marjorie también la llegó a visitar Adrián Uribe, aunque nada más fueron como 2 veces que yo los vi; se encerraban, pero la verdad no sé qué habrá pasado entre ellos”

En los comentarios del señor Bolaños se afirma que la actriz si fue visitada a escondidas con los dos actores, mas no se afirma que haya pasado más allá de la visita.