Las portadas de discos de Selena Quintanilla marcaron la carrera de la cantante a lo largo de los años, al inicio ‘Selena y los Dinos’ conformaban las carátulas de los álbumes, sin embargo, por cuestiones de mercadotecnia se redujo a solo Selena.

Selena Quintanilla Pérez fue una cantante y compositora estadounidense. Sus géneros musicales incluyeron tex-mex, ranchera, balada, mariachi, pop latino y cumbia mexicana. Además de su carrera principal como cantante, también fue una empresaria, modelo, bailarina, actriz y diseñadora de modas.

Si deseas conocer más acerca de la discografía de Selena Quintanilla, a continuación La Verdad Noticias te comparte cuál es el primer disco de la cantante, así como la disquera encargada de llevar su carrera.

¿Cuál fue la primera portada del disco de Selena Quintanilla?

Primera de las portadas de discos de Selena Quintanilla

En 1989 salió al mercado el álbum "Selena", el primer disco de la banda bajo una firma grande, EMI, aunque no el primero como agrupación.

La portada de este álbum tuvo un difícil proceso de negociación entre los Quintanilla y EMI, pues mientras Selena quería conservar sus atuendos coloridos y llenos de estoperoles, la disquera creyó que para su debut en el mercado grande, debía venderse una imagen más "exótica de la cantante". Así en la portada Selena Quintanilla apareció con una vestimenta que aludía a los colores de Medio Oriente.

¿Cuál fue la disquera de Selena Quintanilla?

Disquera de Selena

Después de ganar el Tejano Music Awards a la mejor vocalista femenina en 1987 firmó un contrato con EMI pocos años más tarde. Su fama siguió creciendo a principios de 1990, especialmente en los países hispanos. Selena lanzó Entre a mi mundo en 1992 que alcanzó el número uno en el top Billboard Regional Mexicano, durante ocho meses consecutivos.

¿Cuántas canciones grabó Selena Quintanilla?

A lo largo de la carrera de Selena, tuvo en total 94 canciones que corresponden a 9 albumes:

1984 Mis primeras grabaciones

1987 And the winner es

1989 Selena

1990 Ven conmigo

1992 Entre a mi mundo

1993 Live

1994 Amor prohibido

1995 Dreaming of you

1996 Siempre Selena

Entre los grandes éxitos de Selena se encuentran «Como la flor», «La carcacha», «Amor prohibido», «El chico del apartamento 512», «No me queda más», «Bidi bidi bom bom», «Fotos y recuerdos», «Si una vez», «Techno cumbia», «Baila esta Cumbia», «I Could Fall in Love», «Tú sólo tú», «Dreaming of You» y «Siempre hace frío», las portadas de discos de Selena Quintanilla se volvieron populares en muchas partes del mundo, especialmente Estados Unidos y América Latina.

