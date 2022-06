Porque te quiero de Grupo Firme

Grupo Firme es una de las bandas gruperas más famosas del momento pues no solo se dedican a sacar música sino que también realizan cantidades enormes de conciertos y colaboraciones, como la de la canción “Porque te quiero” que grabaron junto con El Yaki.

Este sencillo musical se estrenó en la plataforma de YouTube el 20 de agosto del año 2019 bajo el sello discográfico Music VIP Entertainment Inc., y al día de hoy cuenta con más de 62 millones de vistas, más de 300 mil reacciones y más de 3,500 comentarios.

Letra de Porque te quiero de Grupo Firme

En La Verdad Noticias te hemos compartido en varias ocasiones, las letras de los principales temas musicales de Grupo Firme y ahora te compartiremos los versos que adorna la canción “Porque te quiero”.

Dicen que yo soy un loco

Nada más por que te quiero

Que me haré falta sentido

Que no vas a estar conmigo

Qué más da que me critiquen

Y que hablen, que griten.

Es que por ti estoy dispuesto a contar

La arena del mar y bajar

Las estrellas del cielo

Por que te quiero a rabiar hasta más no poder

No me importa sufrir y si debo morir pues me muero

Pero cerquita de ti

Bendiciendo tu nombre mi amor

Por que te quiero

Oh por que te quiero.

Dicen que estoy delirando

Que seguro es mi fracaso

Pero la fe no he perdido

Tú estarás entre mis brazos

Qué más da que me critiquen

Que hablen, que griten.

Es que por ti estoy dispuesto a contar

La arena del mar y bajar

Las estrellas del cielo

Por que te quiero a rabiar hasta mas no poder

No me importa sufrir y si debo morir pues me muero

Pero cerquita de ti

Bendiciendo tu nombre mi amor

Por que te quiero

Oh por que te quiero.

Te puede interesar: Letra de Ya superame de Grupo Firme

Acordes de Porque te quiero de Grupo Firme

Acordes de Porque te quiero de Grupo Firme

Si además de conocer la letra de la canción “Porque te quiero” te gustaría practicarla con guitarra o algún instrumento, te dejaremos aquí una guía interactiva para que puedas acompañarte mientras cantas este éxito de Grupo firme.

¿Qué pasó con los integrantes de Grupo Firme?

¿Qué pasó con los integrantes de Grupo Firme?

Anteriormente, en La Verdad Noticias te dimos a conocer que Grupo Firme podría perder su nombre para siempre. ¿Sabes por qué? Porque han estado intentado enfrentándose a problemas legales similares a los que tuvieron los Buitres de Culiacán, es decir que personas externas a los integrantes de la agrupación han intentado registrar el nombre de la marca.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado