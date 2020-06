¿Porqué Clay Jensen rompe su relación con Ani? 13 Reasons Why

Clay Jensen sufrió mucho desde el suicidio de Hannah Baker ya que la amaba en secreto y fue muy difícil para él escuchar su voz en la cintas donde narraba cómo sufrió por la violación de Bryce Walker. Eso lo fue llevando a perder la razón y tener arranques de furia que lo metían en problemas.

Aún así, intentaba defender a sus amigos a capa y espada, intentando siempre ser el héroe y salvar a todos pero en la cuarta temporada de 13 Reasons Why se da cuenta que tiene que dejar de intentar ayudar a los demás y mejor centrarse en repararse a él mismo ya que evidentemente no estaba bien de su mente y corazón.

Ani y Clay terminan su relación

Eso mismo fue lo que lo orilló a terminar su relación con Ani Achola, con quien tuvo una relación basada en la complicidad al estar envueltos en el mismo drama por encubrimiento de la muerte de Bryce Walker pero que sin ese vínculo, no había más que una bonita amistad y con el paso del tiempo se dan cuenta que su relación sentimental no funciona.

En el baile de graduación, Clay le pide una disculpa a Ani y le aclara que cuando iniciaron su noviazgo no estaba listo. Ya que no entendía lo que era el amor además que no estaba bien mentalmente para asumir una relación sentimental con todo lo que esto implica. Por su parte Ani le dice que su estándar de mujer ideal es muy alto y que sintió que jamás podría ser lo que él buscaba, pero se sinceran y deciden quedar como buenos amigos.

En la cuarta temporada también pudimos ver que Clay Jensen pierde la virginidad con una joven nombre Valery quien curiosamente es la hija del oficial Díaz, esto también se interpretó como la transición de Clay a alcanzar la madurez.

Sin duda alguna el fandom de 13 razones, extrañará los problemas que ocurrían en la escuela Liberty ya que está cuarta temporada fue la última pieza del rompecabezas.