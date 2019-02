¡Por sexuales! censuran a Bruno Mars y otros cantantes en Indonesia

En indonesia han sido mandadas al horario para adultos una serie de 17 canciones que presuntamente contienen mensajes sexuales, y no son aptos para menores, estas originalmente iban a ser prohibidas en su totalidad, pero algunos músicos recaudaron firmas, y consiguieron que fueran movidas de horario.

Entre las que figuran en la lista se encuentran, éxitos internacionales como "Mr Brightside" de The Killers o "Love Me Harder" de Ariana Grande, ya que contienen frases de índole sexual, perversiones que alteran a los menores, o muestran escenas que ven a la mujer como un objeto.

Las canciones en soporte de audio, video o cualquier otro formato solo podrán ser reproducidas en Java Occidental por emisoras en horario adulto, desde las 22.00 hasta las 03.00", informó la sección provincial de la Comisión de Retransmisión Indonesia

"That Is What I like", de Bruno Mars, "Shape of You", de Ed Sheeran, o "Makes Me Wonder", de Maroon 5 tambien fueron mandadas al horario adulto, de 10 de la noche a 3 de la mañana.

Aquí te dejamos la lista completa.

Dusk Till Dawn – Zayn Malik

Sangria Wine – Camila Cabello feat Pharrell Williams

Mr Brightside – The Killers

Let Me – Zayn Malik

Love Me Harder – Ariana Grande

Plot Twist – Marc E. Bassy

Shape Of You – Ed Sheeran

Overdose – Chris Brown feat. Agnez Mo

Makes Me Wonder – Maroon 5

That’s What I Like – Bruno Mars

Fuck it (I Don’t Want You Back) – Eamon

Bad Things – Camila Cabello feat Machine

Versace On The Floor – Bruno Mars

Midsummer Madness – 88rising

Wild Thoughts – DJ Khaled feat Rihanna

Till it Hurts – Yellow Claw

Your Song – Rita Ora