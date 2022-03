Por ser bisexual Lolita Cortés tuvo estos fuertes problemas con su familia

Lolita Cortés es la famosa actriz que a finales de enero del presente año confesó públicamente que es bisexual, logrando sorprender al público mexicano por siempre presentarse como una de las personalidades más fuertes del mundo del entretenimiento.

Hay que destacar que aunque se le relaciona con un carácter complicado y su historia como una mujer sin sentimientos, al punto de ser catalogada como La jueza de Hierro, ahora la artista abrió su corazón durante una entrevista para el programa de Sale el Sol, en donde habló sobre el difícil proceso que fue para ella el aceptarse a sí misma.

Tal parece que en esta ocasión, Lolita Cortés explicó que desde su adolescencia comenzó a cuestionarse sobre sus preferencias, ya que reconocía sentirse atraída hacia hombres y mujeres, por lo que una vez que lo admitió y se lo hizo saber a su familia, ellos no reaccionaron muy bien.

Los problemas de Lolita Cortés por ser bisexual

La famosa “Jueza de Hierro” dio a conocer que fue hasta pasar los 30 años que asumió con plena libertad su bisexualidad, aceptando que no tiene ningún problema con eso y que debe no solo vivirlo, sino hablar claramente.

A pesar de ello, también ha declarado que no fue tan sencillo para el resto de personas que conforman su círculo personal, pues la artista confesó que su familia no lo aceptó muy bien y su relación con ellos se vio afectada durante un buen tiempo.

En esta ocasión la talentosa Lolita Cortés expresó que su hermana y mamá no quisieron verla luego de hablarles sobre su orientación sexual:"No me quisieron volver a ver más. Tiempo más tarde nos volvimos a unir y mi madre con el amor de madre y mi hermana igual, y sigue la vida".

¿Es feliz en la actualidad?

Recientemente también dio a conocer que esa necesidad de expresar todo lo que no pudo en su adolescencia, todo lo que pudo tal vez siendo una mujer adulta y con hijos, era: 'Cállate, no puedes, no debes'.

“Y cuando empiezas a vivir tu vida… qué les puedo decir, soy una persona muy feliz".

Por último, la destacada Lolita Cortés mencionó que decidió hacer pública su bisexualidad e identidad de género porque su mamá ya no está con ella en vida, pues de lo contrario asegura que habría sido muy dificil sobrellevar y no quería que su progenitora pasara ese mal rato.

