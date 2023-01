Por separarse de Evaluna, Camilo se perdió de un inigualable momento con Índigo

El matrimonio de Evaluna Montaner y Camilo ha estado en boca de todos recientemente, no solo por sus declaraciones sobre la identidad de género de su bebé de nombre Índigo, sino por lo contado recientemente por el cantante durante una entrevista.

El famoso cantante habló sobre como por cuestiones de trabajo se tuvo que distanciar de Evaluna y por esta razón no pudo vivir un momento al lado de su hija que asegura fue inolvidable.

Pese a que la pareja se ha caracterizado por mostrarse extremadamente unida, al punto de ser bastante criticados por esto, con la llegada de su primogénita las críticas al matrimonio no se han detenido, pues aseguran que su bebé no pertenecerá a ningún género hasta que sea mayor y decida con cuál quiere identificarse, desatando una fuerte discusión en redes sociales al respecto.

Hablando en una entrevista, el cantante de “Tutu” aseguró que nunca sale de gira si no está en compañía de su esposa e índigo, sin embargo, en una ocasión no le fue posible viajar con ellas debido a que estaba a punto de nacer Apolo, hijo de Mao y Sara, en Miami.

Debido a esto el colombiano aseguró que se perdió de valiosos momentos con su hija, y para cuando volvió, luego de tres días de viaje, Índigo ya hacía diversos gestos con las manos, lo que hizo que el cantante se arrepintiera de no haber estado ahí.

“Tres días, o sea la gente que se va a un viaje…Estaba saludando con la mano, y cuándo yo me fui estaba empezando a hacerlo y ahora ya está, le falta decir, buenas, siga… Me lo perdí, y yo dije, no más, no vuelvo a viajar sin ellas.”, contó.