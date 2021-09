¿Por qué Taylor Swift no asistió a la MET Gala 2021?

Taylor Swift no ha aparecido en la alfombra roja de la MET Gala desde 2016, pero este año tuvo una gran excusa, pasó el fin de semana disfrutando de música local y diversión en Belfast en Irlanda del Norte.

Parece que Swift ha estado durante en Belfast y sus alrededores, ya que su novio, Joe Alwyn, había estado filmando "Conversations with Friends", basada en la novela de Sally Rooney.

Recientemente hubo rumores de que la cantante Taylor vivía en el condado de Donegal. Sin embargo, la ausencia de Swift se notó masivamente este último fin de semana, al no asistir al MET Gala y a los MTV VMA, a pesar de tener varias nominaciones.

¿Dónde está Taylor Swift?

Taylor ha estado viviendo en Irlanda en los últimos días y varias fotos de la famosa lo comprueban, la mujer también sorprendió al músico local que estaba presentándose esa noche en The Tipsy Bird Tiernán Heffron.

“No todos los días Taylor entra en tu concierto y se queda durante todo el set de tres horas ¡Era la persona más adorable! ¡Me preguntó cómo podía seguir lo que estaba haciendo y me dio un consejo! Los sueños se hacen realidad, listos y emocionados por lo que está por venir”, escribió.

El restaurante Shu también tuvo la suerte de contar con la presencia de Swift.

“¡El jueves por la noche tuvimos el placer de servir a Taylor Swift! ¡Taylor fue tan encantadora y realmente es una persona hermosa por dentro y por fuera y ella accedió amablemente a sacar fotos con todo nuestro personal!”, publicó en Instagram el lugar de comidas.

¿Cuántos años tiene Taylor?

Taylor Swift tiene actualmente 31 años de edad, ella logró el renombre como cantante de música country a la edad de 16 años. Los primeros éxitos como "Love Story" y "You Belong With Me" atrajeron a los fanáticos del country y del pop por igual y ayudaron a impulsar su éxito.

La vida de Taylor Swift ha tenido altas y bajas, así como éxitos también ha estado envuelta en escándalos y polémicas pero sin duda alguna la famosa seguirá estándo en el ojo de la prensa y los internautas.

