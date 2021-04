¿Por qué ya no vemos a Gwyneth Paltrow en nuevas películas?

Muchos de los miembros de la lista A de Hollywood han sido parte de la escena durante décadas, y la ganadora del Oscar, Gwyneth Paltrow, no es una excepción.

Ya sea que la reconozcas por su premio como Shakespeare in Love o gracias a su papel de Pepper Potts en Marvel Cinematic Universe, no se puede negar que Paltrow es una de las caras más familiares en la industria del cine.

Sin embargo, en los últimos años, aparte de las apariciones en el MCU, Paltrow no ha estado recogiendo tantas películas de moda, ni ganando premios importantes, y los fanáticos de su carrera y sus roles iniciales en la década de 1990, probablemente estén un poco confundidos.

Bueno, la famosa actriz está en su viaje para convertirse en una emprendedora del bienestar con una marca de diferentes productos además que está gozando de la compañía de su familia: la actriz tiene dos hijos, Apple y Moses, con su primer marido, el líder de Coldplay, Chris Martin. Su vida como empresaria es la razón por la que ya no ves mucho a Gwyneth Paltrow en la pantalla.

Gwyneth Paltrow creció en una familia de artistas

En caso de que no lo supieras, Gwyneth Paltrow es básicamente de la realeza de Hollywood, gracias a sus padres increiblemente famosos y exitosos. El difunto padre de Paltrow, Bruce Paltrow, fue un escritor, director y productor conocido por programas de televisión como The White Shadow y St. Elsewhere.

De hecho, uno de sus últimos proyectos antes de su muerte en 2002 fue la película Duets del 2000, protagonizada por su hija. Mientras tanto, la madre de Paltrow, Blythe Danner, es una ganadora de premios Tony y Emmy que ha aparecido en todo, desde películas de Woody Allen como Maridos y esposas de 1992, las tres películas de Meet the Parents e incluso la primera película de Expediente X.

Y las conexiones familiares con el mundo del espectáculo no terminan ahí: el padrino de Paltrow no es otro que el venerado director Steven Spielberg.

Sabiendo que Paltrow nació esencialmente en la industria, no es sorprendente que siguiera una carrera en la actuación. Pero es posible que, como hija de dos peces gordos de Hollywood, no tuviera muchas opciones. Paltrow creció para ser una actriz poderosa, pero no se puede negar que tenía una ventaja.

Sigue leyendo La Verdad Noticias y entérate de la información más relevante de tus artistas favoritos.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.